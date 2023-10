São Bernardo se reapresenta para encarar semana decisiva

Os jogadores do São Bernardo FC se reapresentou nesta terça-feira (3) em Atibaia, após ganharem dois dias de folga. No sábado (30), a equipe venceu o Brusque por 2 a 0 no Estádio 1º de Maio e está bem próxima de fazer história. Com o empate entre São José e Operário-PR na última rodada, o time da região pode até empatar em Ponta Grossa no próximo domingo (8) para conquistar o acesso à Série B. Para isso acontecer, o São José não pode vencer o Brusque por três gols ou mais em Santa Catarina.

Para o duelo no Paraná, o técnico Márcio Zanardi deverá contar com os mesmos atletas que entraram em campo no sábado. O zagueiro Bruno Azevedo, com lesão posterior na coxa esquerda, o atacante Lucas Tocantins, também lesionado na coxa, e o lateral-direito Jeferson, com problemas no tendão do tornozelo esquerdo, seguem fazendo transição e ainda não sabem se terão condições de jogo.

Segundo a assessoria do clube, a intenção do treinador é levar 23 atletas para a partida. Geralmente nos jogos fora de casa viajam 20 atletas.

PAPO COM ELENCO

Na reapresentação dos jogadores, o CEO do São Bernardo FC, Lucas Andrino, reservou um momento para conversar com todo o elenco. Em suas palavras, pedido de união, pensamento positivo e concentração nesta que, com certeza, é semana mais importante da história do Tigre. “Vamos procurar fazer uma grande semana para, quem sabe, escrever uma história inédita no clube. O acesso à Série B seria a maior conquista do São Bernardo”, destacou.

O São Bernardo treina em Atibaia até quinta-feira (5) e viaja na sexta (6) pela manhã para o Paraná.