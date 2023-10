Greve afeta cerca de 361,5 mil passageiros em linha da região

A greve realizada por trabalhadores do Metrô, CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) nesta terça-feira (3) gerou impactos para passageiros do Grande ABC. A Linha 10-Turquesa, que corta a região em seus 38 km de extensão, amanheceu com todas as suas estações fechadas, afetando as cerca de 361,5 mil pessoas transportadas nela por dia útil, segundo estimativa da própria CPTM.

Apesar de defenderem os trabalhadores, que são contrários às privatizações dos serviços do transporte público e saneamento, passageiros da região ouvidos pelo Diário pedem para que as ações de protesto não afetem e prejudiquem a população geral, que necessita do serviço. Um deles é Ailton de Andrade Miranda, de 36 anos, que é autônomo e mora em Carapicuíba, a cerca de 40 km de Mauá, onde veio realizar uma visita a um conhecido. Quando chegou na estação da cidade para ir embora, às 4h da manhã desta terça, viu que tudo estava fechado.

“Não tenho como ir embora, vi os preços em aplicativos e estava R$ 200, valor que não consigo pagar. Não estava sabendo da greve, agora é ter paciência”, relata o passageiro, que conta que já havia marcado para ontem um trabalho na sua cidade que lhe renderia bom valor financeiro. “Acho um movimento válido desde que beneficie a população, porque hoje nós estamos sofrendo. Infelizmente não tem o que fazer, terei de esperar a estação abrir aqui na frente, na calçada”, relata.

Já Teresinha Pereira Silva Santos, 65, moradora de Mauá, não poderá se despedir de sua irmã, que faleceu ontem no início da manhã em Campinas, no Interior do Estado. Segundo conta a desempregada, o ônibus para o município em que a irmã foi velada sairia do Terminal Tietê, na Zona Norte da Capital. “Iria pegar o trem até a Luz, e ir de Metrô até lá. Vou tentar ir amanhã (hoje) cedo”, relata Teresinha, que diz ter esquecido da greve realizada.

Eliane Silva, 24, também mauaense, tirava fotografias da entrada da estação de Mauá na tarde de ontem. “Vim tirar foto aqui para mandar para a minha chefe, já que tinha visto pela televisão. Iria entrar às 14h no trabalho, mas vou ter que dizer que não poderei ir”, conta ela. “Os trabalhadores estão buscando o direito deles. A privatização não é boa, mas acho ruim porque estes atos nos prejudicam”, diz a trabalhadora. Com a falta do meio de transporte sobre trilhos, Eliane teria que pegar quatro conduções de ônibus para chegar ao seu destino, na Capital.

Na estação Prefeito Celso Daniel, em Santo André, a situação era a mesma. Apesar de não haver grandes multidões, algumas pessoas esperavam na frente do local, na esperança que o serviço voltasse a funcionar. Lígia Cristina Meira, 29, mora no Jardim Ipê, em São Bernardo, e havia pegado uma das quatro conduções que teria para chegar ao trabalho. “Estava sabendo da greve, mas temos que fazer um esforço para ir e se não tiver jeito mesmo voltar para casa”, afirma Lígia, que mesmo com a dificuldade avalia o movimento como “necessário”.

Greve desrespeita decisão da Justiça, diz Tarcísio

O governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça-feira que a greve do transporte público desrespeita a decisão da Justiça de manter 100% das linhas funcionando nos horários de pico (das 6h às 9h), e 80% nos demais horários.

“A Justiça foi ignorada. Eles não estão respeitando o poder Judiciário e não estão respeitando o cidadão. É uma pena, a gente vê o cidadão de joelhos, o cidadão sofrendo, o cidadão tendo a privação do transporte para uma pauta que sinceramente não é motivo para paralisação”, disse Tarcísio.

Para o governador, trata-se de uma greve ilegal, abusiva, política e com interesse corporativo, que prejudica o cidadão que precisa do transporte público. Tarcísio ressaltou que as únicas linhas que estavam operando normalmente são as concedidas à iniciativa privada: Linha 4-Amarela e 5-Lilás do Metrô e 8-Diamante e 9-Esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

“O cidadão está sendo privado do transporte coletivo naquelas linhas que são operadas pela empresa pública”, afirmou, salientando que estão sendo feitos estudos para as concessões e que todos os ritos necessários estão sendo seguidos para verificar a viabilidade financeira da medida.

Tarcísio afirmou ainda que a lei estabelece que processos de concessão, desestatização ou privatização têm que ser precedidos de várias audiências públicas e consultas a toda população .

MEDIDAS

O governador citou as medidas foram tomadas para atenuar os impactos da greve. Entre elas, estão a decretação do ponto facultativo e a mudança das rotas dos ônibus. A prefeitura da Capital colocou mais de 12 mil ônibus em circulação, 200 a mais em relação aos demais dias. A operação das linhas 7 e 11 da CPTM funcionou de forma parcial.