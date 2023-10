Mauá observa gestão Paulo Serra

A um ano da eleição para escolha dos novos prefeitos, as pesquisas de intenções de voto têm se multiplicado em Mauá. E há um fato curioso: algumas delas têm medido o poder da influência do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), no pleito. Players da política mauaense avaliam que, como há muitos munícipes de Mauá que passam por serviços públicos na cidade vizinha, existe uma possibilidade real de transferência de voto do prefeito andreense para um indicado de Paulo Serra em Mauá. Em Santo André, a aprovação de Paulo Serra passa da casa dos 80%, como mostrou levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas no mês passado.

Aliança em curso

Ainda em Ribeirão Pires, uma fotografia movimentou a classe política local. O ex-prefeito Saulo Benevides postou uma imagem ao lado do ex-vice-prefeito Gabriel Roncon (Cidadania). Roncon, que foi vice de Adler Kiko Teixeira (MDB), sucedeu justamente Saulo – em 2016, a chapa se elegeu com fortes críticas ao ex-prefeito.

Honraria

O vereador Rodolfo Donetti (Cidadania), de Santo André, apresentou título de cidadão andreense ao conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado) Dimas Ramalho – a Câmara aprovou a honraria na sessão de ontem. “Dimas Ramalho não é apenas um nome em nosso cenário político; ele é uma força motriz para o progresso. Seu trabalho incansável, suas decisões sábias e seu comprometimento com o bem-estar de nossos cidadãos não podem ser ignorados”, considerou Donetti.

Posse

Por falar em TCE, na semana passada tomou posse como conselheiro o ex-prefeito de Mogi das Cruzes Marco Bertaiolli. “Estar aqui, podendo tomar posse no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é um momento de muita alegria e honra. Saio da atividade político-partidária e mergulho, definitivamente, nas boas práticas da política pública”, comentou Bertaiolli, que renunciou ao cargo de deputado federal para assumir como conselheiro.

Cidadão andreense

Outro pedido de concessão de título de cidadão andreense foi apresentado pela vereadora Tânia Juliano (PSDB) ao ex-presidente da Câmara Sargento Juliano, seu ex-marido.

Força eleitoral

Em Mauá, a disputa por vagas no Conselho Tutelar mostrou a força de dois vereadores da cidade. Chiquinho do Zaíra (Avante), vereador licenciado e hoje secretário de Planejamento Urbano da Prefeitura, abençoou Amanda Lopes, a mais votada do pleito. Léo Alves (PSDB), vereador e ex-conselheiro tutelar da cidade, viu seu grupo político apoiar Ercília da Escola, a segunda mais bem votada da eleição.

Zona Azul

Tem caminhado a licitação da Prefeitura de São Caetano para contratar empresa que vai operacionalizar o sistema de Zona Azul da cidade. A comissão de licitações já rejeitou pedido de impugnação da AssistPark, que até setembro geria o estacionamento rotativo. Também afastou outra solicitação para impedir o certame, da Zona Azul Brasil Serviços Administrativos.

Vereador em exercício

Ex-vereador de São Caetano, Roberto do Proerd (PSDB) retornou à casa ontem. Ele ficará por 15 dias exercendo o mandato devido à licença do vereador Marcos Fontes (PSDB).