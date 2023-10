Câmara de Santo André vai trocar painel eletrônico do plenário

A Câmara de Santo André inicia hoje o processo de troca do painel eletrônico utilizado para votação durante as sessões. O presidente do Legislativo, Carlos Ferreira (Republicanos), informou ao Diário que o equipamento será retirado para a introdução de um aparelho mais moderno.

“Não está funcionando, por isso mandei tirar todo o painel. Ele foi comprado pela Câmara quando o presidente era o Israel Santana (chefe da casa no biênio 1999-2000), há mais de 20 anos. Se a gente pegar um celular, por exemplo, a tecnologia muda a cada dois anos. Então, esse painel está completamente obsoleto, a gente manda para manutenção mas as peças não são mais fabricadas”, comentou o republicano.

Composto por um conjunto de telas, o painel já teve duas peças retiradas. O equipamento não está funcionando por completo há pelo menos um mês e foi motivo de debate na sessão realizada nesta terça-feira.

“Eu sei que o presidente tem se empenhado bastante para melhorar o trabalho e a condição desta casa para os vereadores e todos os funcionários. Mas olhem esse painel. Eu fiz uma sessão solene nesta semana e quando a gente vê nas fotos esse painel todo deteriorado, faltando pedaço, isso envergonha a história desse Legislativo”, discursou o vereador e segundo secretário Edilson Santos (PV).

Outros vereadores, como o Dr. Pedro Awada (Patriota) e a Dra. Ana Veterinária (União Brasil), também questionaram o estado do equipamento. “A gente fica se perguntando se vale a pena apresentar vídeos institucionais nesse telão nas sessões solenes, pelo menos temos as duas televisões aqui”, comentou Awada.

Os questionamentos foram endossados por Carlos Ferreira, que informou haver um processo de contratação de outro painel em andamento, embora não tenha dado prazo para a instalação. “Os vereadores que chamaram atenção quanto a isso estão corretos, porque a casa fica feia e mal apresentada. Isso já está em processo, que infelizmente é muito moroso aqui na Casa. Por mais que a gente queira fazer, é demorado. Mas as coisas estão caminhando, o tema já passou pela Controladoria, que, inclusive, fez algumas questões, e agora vai passar pelo setor de compras para fazer as cotações”, disse o presidente.