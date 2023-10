Luiz Fernando intensifica agendas no governo federal

Deputado estadual e pré-candidato a prefeito de São Bernardo pelo PT, Luiz Fernando Teixeira tem impulsionado suas agendas em Brasília para justamente mostrar que o trânsito com o governo federal será um de seus trunfos para o pleito do ano que vem.

O parlamentar esteve na semana passada na Esplanada dos Ministérios em diversas agendas e avisou que, na próxima semana, vai desembarcar novamente na Capital Federal para outros compromissos junto ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ao Diário, Luiz Fernando assegurou que a visita da semana passada não teve tom eleitoral. “Foi estritamente técnica. Discutimos todo o Grande ABC. Hoje, o governo federal e o governo do Estado disputam politicamente. Vai ter mais verba e espaço maior quem articular melhor. Eu tenho uma relação muito relevante com muitos ministros e a lógica foi trabalhar com eles para trazer ações importantes à região”, afirmou o pré-candidato do PT.

Na última semana, o petista esteve ao lado do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, e do ministro da Educação, Camilo Santana. Além deles, o deputado estadual se encontrou com ministro do Trabalho e Emprego em exercício, Chico Macena, já que Luiz Marinho – atual chefe do ministério – não estava no Brasil.

Segundo o parlamentar, o objetivo inicial da viagem era discutir a implantação de um novo Instituto Federal para a região. “Foi muito importante a visita. Apresentamos um pleito de um Instituto Federal no Grande ABC, estamos com necessidade de formação para toda cadeia produtiva. O governo federal tem um programa para instalar novos campus em todo Brasil e o ministro ficou de inserir a região nesta lista de prioridade.”

Outro tema abordado foi a demanda do programa Minha Casa, Minha Vida para São Bernardo. “Dialogamos, com o ministro Jader Barbalho a importância e necessidade de trazermos para a cidade esse projeto. Santo André, Diadema e Mauá serão contempladas, mas São Bernardo não demandou”, disse.

Em agosto, Luiz Fernando já havia visitado Brasília para uma reunião com Lula e com Marinho. E, agora, outros compromissos estão na agenda da semana que vem. “Estou indo, provavelmente, na semana que vem, pedir socorro ao Ministério da Saúde, por causa das condições da saúde de São Bernardo, que está na UTI”, completou.

PASSADO

Em 2008, Marinho utilizou a mesma estratégia de mostrar ao eleitor de São Bernardo a proximidade com a União. À época, o petista tinha Lula (presidente à ocasião) como principal cabo eleitoral – a tática deu certo, já que Marinho venceu o então candidato da máquina, o hoje prefeito Orlando Morando (PSDB).