Ainda setembro. Principiava a Vila. Emergia o Cine Vitória. Mauá e Ribeirão mobilizados...

Em 2 de setembro de 2023, esta página Memória completou 36 anos. Foi lançada, modestamente, em 2 de setembro de 1987. Não parou mais.

Antecedendo a página, o Diário havia iniciado a coluna Memória em 1985, em seus suplementos dominicais.

Mais antiga, ainda, foi a série de memórias “A história dos bairros”, que o Diário publicou entre 1976 e 1979.

“Memória” inspirou outra série: “Nossos Clubes Amadores”, desenvolvida pelos companheiros da Editoria de Esportes.

E desde o lançamento do News Seller, no Dia das Mães de 1958, a casa sempre abriu generosos espaços à memória e formação da identidade do Grande ABC, prova inconteste de amor à terra dos nossos ancestrais.

Todo esse material, hoje histórico, é guardado com carinho no Banco de Dados e nas casas de memória da região.

DEPOIMENTO

“Ademir, estou no jornal há 28 anos. Perdi as contas. Acho que faço memória há pelo menos uns 15 anos. Ela faz parte da minha história no Diário e me sinto responsável também pela coluna. Para mim não é apenas mais uma página que diagramo e sim minha responsabilidade. Valeu pela confiança”.

Alexandre Elias, em mensagem à Memória em 1º de setembro de 2015.

NOTA – Alexandre, o “Cavalinho”, está de volta à sua cidade de Santos e esta página Memória é atualmente diagramada por Paulo César Nunes, o Paulinho, com a colaboração do André Pache e a supervisão do editor de Artes, Eder Marini.

E vamos aos fatos de setembro ao longo da história do Grande ABC.

SANTO ANDRÉ

Em 1903, o professor José Franco reabria o curso noturno gratuito para adultos na então Estação de São Bernardo, hoje Santo André. Eram 20 alunos matriculados.

SÃO BERNARDO

A então Vila, sede do município, ganhava, em 1903, as primeiras plantas sobre o abastecimento de água na Rua Marechal Deodoro e transversais.

A vila não possuía redes de água e esgoto, muito menos eletricidade nas casas e iluminação elétrica nas ruas.

SÃO CAETANO

Em 28 de setembro de 1953, a cidade ganhava o seu mais luxuoso cinema, o Vitória.

DIADEMA

Em 13 de setembro de 1973, Prefeitura sancionava a lei que dispunha sobre a fixação do Plano Diretor Físico de Diadema.

MAUÁ

Festa no então Distrito de Santo André: em 15 de setembro de 1953, a Assembleia Legislativa aprovava resolução determinando a realização de plebiscito para a criação de um novo município.

RIBEIRÃO PIRES

Também a cidade vizinha se preparava para alcançar a autonomia político-administrativa.

Santo André perderia uma faixa importantíssima do seu território, envolvendo também a área do futuro Município de Rio Grande da Serra.

RIO GRANDE DA SERRA

Problema grave na então Estação Rio Grande (da Serra) em setembro de 1903: o secretário da Justiça do Estado ameaçava retirar os policiais que ali prestavam serviços, caso o subdelegado não encontrasse um prédio que serviço de delegacia.

E EM 2023...

No sábado, 23 de setembro, o Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá celebrava 90 anos: 1933-2023.

No antigo salão da Rua Dona Gertrudes, o cenário foi todo de memória.

No palco, dirigentes atuais do Grande ABC, Osasco, Suzano e Capital.

Adilson Sapão, o presidente, e Cícero Martinha, o vice, cumpriram promessa feita à esta página Memória e realizaram uma grande festa. Uma surpresa assistir à vinda de Benedito Marcilio, o eterno presidente.

Crédito das fotos 1 e 2 – Projeto Memória

HISTÓRIA SINDICAL. Sábado, 23 de setembro de 2023. Marcilio discursa; na parede, a mais antiga bandeira, de 1961; no palco, o cantor Djalma. E os 90 anos do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá foram lembrados e celebrados

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Rinópolis.

Em Minas Gerais: Carmo do Paranaíba, Frutal, Guapé, Itapecerica, Monte Azul e Salinas (MG).

No Rio Grande do Sul, Aratiba e Cerro Largo.

Em Sergipe: Cedro de São João e Salgado. E mais: Campina do Simão (PR), Catingueira (PB), Curuçá (PA), Engenheiro Paulo de Frontin (RJ), Igaci (AL), Tamboril (CE) e Zé Doca (MA).

O BRASIL DE TODOS

“Salinas nos recorda os muitos Brasis no plural, alguns deles tão desejados como inacessíveis”.

Da obra de Victor Arroyo, “Viagem pelo Brasil”, Primeira Parada. Acessem: http://www.viagempelobrasil.com .

