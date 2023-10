Obituário - 4 de outubro de 2023

SANTO ANDRÉ

Júlio Monteiro, 92. Natural de Portugal. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 29 de setembro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Gumercindo Penteado de Souza, 87. Natural de Santo Antônio de Posse (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 29 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antoninho Leonaldo da Cunha, 80. Natural de Mococa (SP). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 29 de setembro. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antônio dos Santos da Cruz, 79. Natural de Birigui (SP). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 29 de setembro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Benedita Maria Batista, 78. Natural de Bálsamo (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 29 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marli Catarina Gianoglio, 77. Natural de Santo André. Residia na Vila Santa Tereza, em Santo André. Dia 29 de setembro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Aparecida de Jesus Rodrigues Leite, 55. Natural de Itapeva (SP). Residia no Jardim das Avenças, em Santana de Parnaíba (SP). Dia 29 de setembro, em Santo André.

Antônio Abdias de Lima, 53. Natural de Caruaru (PE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Ajudante geral. Dia 29 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisca de Lima Silva, 67. Natural de Itaguajé (PR). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Cobradora aposentada. Dia 29 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Dunda, 64. Natural de São Vicente (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Corretor de imóveis. Dia 29 de setembro. Memorial Jardim Santo André.

Wagner Mendes Seixas, 62. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ariovaldo Pires Mendes, 63. Natural de Cubatão (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Autônomo. Dia 29 de setembro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

SÃO BERNARDO

Leandro Bento de Lima, 48. Natural de Pedra Branca (CE). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Apontador de obras. Dia 29 de setembro, em Santo André. Cemitério dos Casa.

SÃO CAETANO

Carlos Drexler, 85. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 28 de setembro. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Maria Adelina Pereira, 85. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 29 de setembro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Helena Martins Rodrigues, 70. Natural de Nova Aliança (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 29 de setembro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Odila Amigo Barbosa Dias, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro São João Clímaco, em São Paulo, Capital. Dia 29 de setembro. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Edgard Martins, 83. Natural de Vera Cruz (SP). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 29 de setembro. Vale da Paz.

Irene do Rosário Júlio, 82. Natural do Estado de Minas Gerais. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 29 de setembro. Vale da Paz.

Geraldo Luiz Pinto de Sousa, 67. Natural de Boa Viagem (CE). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 29 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Josemar Cândido da Silva, 59. Natural de Ituiutaba (MG). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 29 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Silvia dos Santos Osório, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 29 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Vanda Izidoro, 51. Natural de Diadema. Residia no Jardim Somara, em São Paulo, Capital. Dia 29 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Inês Soares dos Santos, 45. Natural de Mauá. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Pensionista. Dia 29 de setembro, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica, em São Caetano.

HÁ UM MÊS

SANTO ANDRÉ

Antônio Armando David, 91. Natural de Jardinópolis (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 2 de setembro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Helena Nhari de Moraes, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia na vila Suíça, em Santo André. Dia 2 de setembro. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ivanilde Azerina Oliveira, 87. Natural de Abadia dos Dourados (MG). Residia no Jardim Marek, em Santo André. Dia 2 de setembro. Memorial Jardim Santo André.

Osmar Lopes, 85. Natural de Piraju (SP). Residia no Jardim Santo Antônio, em Santo André. Comerciante. Dia 2 de setembro. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antônio Quintino da Silva, 82. Natural de Monte Santo (BA). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 2 de setembro. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ana Mendes de Lima, 76. Natural de Oscar Bressane (SP). Residia no Parque Industriário, em Santo André. Dia 2 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roseli Zangelmi de Lima, 68. Natural de Ibirá (SP). Residia no Jardim Sacomã, Jardim Vergueiro, em São Paulo, Capital. Dia 2 de setembro, em Santo André. Cemitério de Vila Mariana, em Santo André.

Jussara Pereira Nogueira, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Amalile Pezzolo, em Santo André. Dia 2 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Odaci Josefa da Silva, 63. Natural de Alagoa Grande (PB). Residia no Conjunto Habitacional Recanto dos Humildes, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 2 de setembro, em Santo André. Cemitério Municipal de Dom Bosco, São Paulo.

Maria Tacia Xavier, 55. Natural de Queimadas (BA). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Auxiliar de cozinha. Dia 2 de setembro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Eduardo Delegredo, 49. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 2 de setembro. Jardim da Colina.

SÃO BERNARDO

Leônidas Ambrósio Boni, 93. Natural de Urupês (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 2 de setembro. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Auxiliadora das Chagas Galligani, 61. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Damásio, em São Bernardo. Dia 2 de setembro, em São Bernardo. Cemitério de Vila Euclides.

José Luiz Vertematti dos Santos, 56. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 2 de setembro, Cemitério de Vila Euclides.

Augusto Petri Corrêa, 30. Natural de Diadema. Residia no Centro de São Bernardo. Assistente administrativo. Dia 2 de setembro, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Luiz Alves dos Santos, 68. Natural de Pesqueira (PE). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 2 de setembro, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Roberto Martins, 67. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 2 de setembro. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Alfredo Willy Mularek Júnior, 61. Natural de São Paulo. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 2 de setembro. Crematório Vila Alpina.

DIADEMA

Raimunda Nonato Araújo, 89. Natural de Caeté (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 2 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Emília Maria da Silva, 85. Natural de Ponte Nova (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 2 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Benício Viturino dos Santos, 83. Natural de Anadia (AL). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 2 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

Gelza Ferreira de Araújo Garcia, 67. Natural de Macaíba (RN). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 2 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

José Tadeu Gonçalves, 52. Natural de Diadema. Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 2 de setembro. Vale da Paz.

Caio de Jesus Costa, 26. Natural de Ubaitaba (BA). Residia no Bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 2 de setembro. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Lincoln Takeo Umetsu, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Ajudante geral. Dia 2 de setembro, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Adriano da Silva Mariano, 35. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Real, em Suzano (SP). Recepcionista. Dia 2 de setembro, em Santo André. Cemitério São Sebastião, em Suzano.