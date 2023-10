Greve na CPTM: Justiça aumenta para R$ 1,5 milhão multas para sindicatos

A Justiça do Trabalho em São Paulo aumentou a multa para os sindicatos caso os trabalhadores da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) sigam descumprindo liminar concedida na última sexta-feira, 28, que obriga que os funcionários trabalhem normalmente durante os horários de pico (das 4h às 10h e das 16h às 21h), sem qualquer interrupção na prestação de serviços nesse intervalo.

Antes, a multa pelo descumprimento dessa ordem era de R$ 500 mil a serem pagos conjuntamente pelos três sindicatos de trabalhadores envolvidos - sindicatos dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo, da Zona Central do Brasil e da Zona Sorocabana. Com a decisão, passou a ser de R$ 500 mil para cada sindicato.

A ordem foi emitida nesta terça-feira pela juíza Raquel Gabbai de Oliveira, da Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal do Trabalho da 2ª Região (TRT-2). Segundo o Tribunal informou, a majoração tem o objetivo de evitar que os transtornos ocorridos na parte da manhã desta terça-feira, 3, se repitam no próximo horário de pico, no fim da tarde.

A liminar determina atuação de 100% do efetivo nos horários de pico. Os porcentuais se aplicam aos responsáveis pelos serviços de operação de trens, como aos maquinistas, pessoal das estações, segurança, manutenção e operação. A magistrada determinou ainda a presença de um oficial de Justiça para fiscalizar o cumprimento da liminar no Centro de Controle Operacional da CPTM.

Linhas do metrô e trens metropolitanos em funcionamento

Metrô

? Linha 1- Azul: fechada

? Linha 2- Verde: fechada

? Linha 3-Vermelha: fechada

? Linha 4-Amarela (ViaQuatro): funcionamento normal

? Linha 5-Lilás (Via Mobilidade): funcionamento normal

? Linha 15- Prata: fechada

Trens

? Linha 7- Rubi: de Caieiras a Luz

? Linha 8- Diamante (Via Mobilidade): funcionamento normal

? Linha 9- Esmeralda (Via Mobilidade): linha em operação e trecho entre Pinheiros a Jaguaré operando via singela

? Linha 10- Turquesa: fechada

? Linha 11-Coral: de Guaianases a Luz

? Linha 12- Safira: fechada

? Linha 13- Jade: fechada