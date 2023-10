Espanha: rei pede a líder socialista Pedro Sánchez para formar governo

O rei espanhol Felipe VI pediu ao primeiro-ministro interino, Pedro Sánchez, nesta terça-feira, 3, que tentasse formar um novo governo. A decisão do chefe de Estado ocorreu após negociações com líderes de partidos políticos para determinar qual deles tinha as melhores hipóteses de garantir o apoio da maioria no parlamento.

O monarca já havia pedido ao líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que tentasse formar um governo, mas Feijóo não conseguiu obter apoio parlamentar suficiente na semana passada.

Sánchez é primeiro-ministro de Espanha numa coligação minoritária de esquerda há cinco anos e é o líder interino do país até à formação de um novo governo. Na terça, ele afirmou que consultaria todos os partidos, exceto o Vox, de extrema direita, enquanto busca reunir uma maioria governamental.

O Partido Socialista de Sánchez terminou em segundo lugar, atrás do conservador Partido Popular, nas eleições espanholas de 23 de julho. "Aceitei a petição do rei", disse Sánchez durante uma entrevista coletiva na terça-feira, na qual prometeu trabalhar para um governo progressista.