Ruas do Jardim Bom Pastor, em Santo André, recebem nova pavimentação

O programa Rua Nova contemplou mais um bairro em Santo André. Desta vez o Jardim Bom Pastor teve duas importantes vias recapeadas: aproximadamente 1 quilômetro das ruas Professor Licínio e José D’Angelo, que servem como rota tanto do transporte coletivo quanto de milhares de motoristas diariamente.

Nesta terça-feira (3) o prefeito Paulo Serra esteve no local e vistoriou mais esta etapa do programa, que recebeu investimento de R$ 1,1 milhão. “Duas das principais ruas do Jardim Bom Pastor estão sendo recapeadas nesta fase. Estamos fazendo toda modernização e revitalização. Pacote completo trazendo mais qualidade de vida para as pessoas”, disse Paulo Serra.

“O Rua Nova é programa que leva asfalto novo para todas as regiões da cidade. Estamos chegando perto dos 400 quilômetros, priorizamos vias onde passa o transporte público, e depois vamos para dentro dos bairros. Ainda tem muita via para fazer, mas o Rua Nova tem conseguido contemplar toda a cidade, deixando ela mais bonita, com mais qualidade de vida”, complementou o chefe do Paço andreense.

Vivenciar o recapeamento asfáltico das vias é digno de comemoração, como foi possível sentir nas palavras de Alberto José Rocco, 84 anos, que há mais de 50 vive na Rua Licínio. “Quando vim morar aqui, a rua era de terra batida. Agora com esse asfalto novo está muito melhor”, celebrou.

Comerciante na mesma via há 27 anos, Jucelino Severiano, 59, também elogiou a chegada do programa Rua Nova. “É bom ter um asfalto sem buraco, bem sinalizado. Aqui o tráfego é intenso, porque fica perto da Avenida Pereira Barreto. Então esse recapeamento vai ser importante”.

Rua Nova - O projeto está em ação desde 2017 e já foram beneficiados bairros como Vila Alto de Santo André, Vila Francisco Matarazzo, Bangu, Jardim Nice, Parque das Nações, Parque Erasmo Assunção, Parque Jaçatuba, Vila Curuçá, Vila São Pedro, Parque Capuava, Jardim Ana Maria, Parque João Ramalho, Parque Novo Oratório, Utinga, Jardim Alzira Franco, Jardim Santo Alberto e Vila Lucinda.

Outras localidades nas quais o programa passou são Vila João Ramalho, Vila Leopoldina, Vila Aquilino, Vila Scarpelli, Vila Príncipe de Gales, Casa Branca, Jardim Jamaica, Cidade São Jorge, Vila Humaitá, Cata Preta, Centreville, Jardim Santo André, Parque Miami, Jardim Santa Cristina, Jardim Cipreste, Jardim do Mirante e Sítio dos Vianas.

Também foram recapeadas vias do Centro e dos bairros Campestre, Santa Maria, Vila Bastos, Jardim, Vila Assunção, Vila Gilda, Centro, Vila Alzira, Vila Marina, Vila Guiomar e Vila Pires.