Brad Pitt ainda não apresentou a namorada aos filhos após mais de um ano de relacionamento: - Não é que ele não a ame

Brad Pitt tem seis filhos, todos frutos do seu antigo casamento com a atriz Angelina Jolie, sendo três adotivos e três biológicos. Mas até o momento o ator não apresentou a namorada, com quem está há mais de um ano, aos herdeiros.

Uma fonte anônima contou à revista US Weekly que Pitt está apreensivo em aproximar a namorada de seus filhos, apesar do casal estar mais sério do que nunca:

- Eles passam quase todo o tempo livre deles juntos. Ela também ficou muito próxima do círculo de amigos mais próximos dele. Está tudo ótimo.

Mas a fonte também afirmou que o ator acredita ser um grande passo no relacionamento, e por isso a demora de sua decisão:

- Não é que ele não a ame, mas ele quer ter certeza que o relacionamento vai durar antes de dar esse passo imenso.

Ao contrário da ex-esposa do ator, Ines é reservada e tem uma conta fechada no Instagram e de acordo com a revista People os dois se conheceram através de um amigo em comum, em 2022.

A grande diferença de idade entre os dois foi o que mais repercutiu na época do anúncio do relacionamento. Ines tem 29 anos de idade, quase a metade de Pitt, que está com 59 anos de idade.