Ashley Olsen é vista pela primeira vez após dar à luz primeiro filho

Mamãe na área! Ashley Olsen sempre foi discreta, entretanto, após dar à luz Otto, seu primeiro filho, a atriz sumiu das redes sociais e da mira dos paparazzis. Mas na última segunda-feira, dia 2, Olsen foi vista pela primeira vez desde que deu as boas-vindas ao herdeiro.

Segundo o Daily Mail UK, a estrela saiu para jantar em Nova York, nos Estados Unidos. A mamãe de primeira viagem usava um gorro preto, combinado com um sobretudo creme, lenço estampado e óculos escuros.

Vale lembrar que Ashley Olsen se casou com Louis Eisner em dezembro de 2022. O casal optou por realizar uma pequena festa de casamento apenas para parentes e amigos muito íntimos em uma casa localizada em Bel-Air, na Califórnia, Estados Unidos. Segundo o Page Six, a celebração aconteceu no dia 28 de dezembro de 2022 e foi bem agitada, com uma longa duração e cerca de 50 convidados mais próximos ao casal.