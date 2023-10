Ricardo Pena: É preciso rever a 'overdose regulatória' em previdência privada

O diretor-superintendente da Superintendência Nacional Complementar (Previc), Ricardo Pena, afirmou nesta terça-feira, 3, que "é preciso rever a 'overdose regulatória' em Previdência privada". De acordo com o executivo, o Estado "está atrapalhando" e, por isso, é preciso discutir seu papel como regulador do setor. "A Previc não é inimiga do setor", afirmou

Para Pena, é preciso rever o arcabouço regulatório dos fundos de Previdência. "É preciso reorganizar o ambiente regulatório dos fundos de Previdência", disse, em evento promovido pela Previ em um hotel no centro do Rio.

"Não adianta ter regras exigindo marcação a mercado", exemplificou. "Afinal, o objetivo dos fundos de Previdência é pagar no longo prazo." Como segmentos para as apostas em longo prazo, o executivo citou as oportunidades na parte de transição energética.

O executivo citou outros pontos da regulação que podem ser aprimorados: "Precisamos adaptar o regime de investimento, voltar com a possibilidade de investir em imóveis", disse. "Estamos instituindo a supervisão baseada em risco."

Pena disse ainda que a nova gestão é "garantista" e entende que o que "traz valor ao benefício é performance e desempenho". Assim, segundo ele, é preciso deixar que os gestores dos fundos façam seu trabalho. "Nosso setor saber acumular, arrecadar investir e ter boa governança", afirmou. "Mas os dirigentes estão com medo pois há percepção persecutória", disse.