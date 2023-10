Câmara de Mauá aprova criação de 505 cargos concursados na Prefeitura

A Câmara de Mauá aprovou dois projetos de lei de autoria do governo do prefeito Marcelo Oliveira (PT) que prevê a criação de 505 cargos, preenchidos por concurso público, para as áreas de educação, saúde e administrativo da Prefeitura. Uma proposta foi avalizada em segunda votação e vai para sanção de Marcelo. A segunda necessita de novo crivo dos vereadores.

O projeto de lei 160/2023, analisado em primeira sessão na tarde desta terça-feira, prevê a admissão, via concurso, de 300 assistentes administrativos, 40 motoristas de veículos de urgência (como ambulâncias), 45 motoristas de veículos pesados e 20 técnicos em farmácia.

Segundo Marcelo, essa proposta tem como objetivo “adequar o quantitativo dos cargos criados por lei, considerando a necessidade apresentada pelas secretarias municipais em razão da realização de concurso público”.

Já o projeto de lei complementar 3/2023 abre 100 cargos de auxiliar de apoio à educação inclusiva. De acordo com o governo, Mauá possui 600 alunos com laudos médicos atestando diferentes síndromes e deficiências, cenário que amplia a necessidade de haver profissionais para atender essas crianças.

“O sistema municipal de ensino trabalha na conformidade da legislação nacional: Constituição da República Federativa do Brasil, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei Brasileira de Inclusão, com a Política de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, havendo nesta dinâmica de trabalho a necessidade de garantir a inclusão escolar de alunos com deficiência nas escolas, assegurando-lhes a permanência e a qualidade do atendimento. Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a integrar a proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às necessidades educacionais especiais de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às necessidades educacionais especiais desses alunos”, justificou a Prefeitura.

Aos vereadores, o governo não estimou o impacto financeiro com as contratações, somente assegurou que as vagas serão preenchidas por concurso público.

O assunto rendeu troca de farpas entre os vereadores Mazinho (Patriota), Sargento Simões (PL) e Júnior Getúlio (PT). Mazinho e Simões reclamaram da falta de diálogo da gestão. Líder do governo na casa, Getúlio negou ausência de discussão, em alfinetada a Simões. “Ele é um vereador que nem fica em Mauá e veio aqui, pouco antes da sessão, à minha mesa para saber o que iríamos votar.”

Apesar das críticas, os projetos foram aprovados por unanimidade.