Feira de valorização ao empreendedorismo negro e feminino acontece em Santo André

Na sexta e sábado (6 e 7), a Feira Tereza de Benguela promete ser um ponto de encontro para troca de conhecimento e valorização das tradições ancestrais, por meio de atrações culturais e a comercialização de artigos artesanais, moda e gastronomia produzida principalmente por mulheres negras no Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes.

No sábado, além da feira por empreendedores afro que começa às 10h, haverá o desfile “Moda Africana”, por Cris Vieira, assim como sarau e roda de conversa dos coletivos da região Acolhe Afro e Máfia das Minas.

Outro destaque será o Baile Nostalgia com a apresentação do DJ Deejaylil, a partir das 16h, até o encerramento do evento.



Os ingressos são adquiridos no https://www.sympla.com.br/feira-tereza-de-benguela---baile-black__2124932 e tem gratuidade garantida de acordo com o horário de visita ao evento: isto pois, a entrada é gratuita na sexta-feira, entretanto, no sábado, a partir das 15h, o valor participativo cobrado é de 10 reais.