Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach estariam enfrentando crise no relacionamento

Parece que a bruxa continua solta e mais um casal entrou para a lista dos abalados de 2023. Segundo o colunista Erlan Bastos, Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach estariam enfrentando uma crise no relacionamento.

De acordo com o jornalista, os ex-BBBs, que começaram a namorar em 2015, estariam dando um tempo no relacionamento devido a sérios problemas. Sumidos das redes há um tempo, a crise entre os dois teria sido motivada por uma briga que ocorreu na última semana.

Depois do ocorrido, Jonas chegou a fazer uma viagem sem a presença de Mari, que por sua vez compareceu a diversos eventos de trabalho sem a presença do amado. Ainda segundo informações do colunista, o ex-BBB estaria lutando para tentar retomar o namoro, mas está lidando com resistência.

Vale lembrar que a última postagem feita do casal junto foi em agosto!