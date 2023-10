Moto G53 5G for Business amplia portfólio corporativo da Motorola

A Motorola anuncia o lançamento do Moto G53 5G for Business, ampliando seu portfólio de produtos voltados a maximizar a produtividade das empresas. O novo smartphone corporativo tem solução completa com foco em versatilidade e performance, ideal para empresas de diferentes tamanhos e áreas de atuação.

O Moto G53 5G for Business conta sistema otimizado para usar o melhor da quinta geração de conectividade. Além disso, tem um conjunto de câmeras com sensor principal de 50 MP e câmera de selfie de 8 MP. O smartphone possui chipset Snapdragon 480+ 5G, com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Sua tela é HD+ de 6,5 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz e tecnologia Dolby Atmos.

O dispositivo tem bateria de 5.000 mAh e carregador de 20W. Também é equipado com a tecnologia e-SIM, que traz benefícios como portabilidade de linha, já que não é necessário transferir o chip de um aparelho para outro, e segurança, pois os dados armazenados no e-SIM não podem ser removidos e o celular pode ser bloqueado.

Entre as principais ferramentas oferecidas pela Motorola for Business com foco na produtividade, estão:

O Moto G53 5G for Business pode ser adquirido pelo site oficial ou pelo telefone 0800 536 6861, e custa a partir de R$ 1.349. O aparelho também pode ser encontrado em distribuidores parceiros como a Ingram Micro, pelo site ou telefone (11) 2078-4200, a Agis pelo telefone (19) 98770-8320, e a Allied pelo site.

Veja imagens do Moto G53 5G for Business: