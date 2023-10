Assalto à casa de idosos pode ter sido premeditado, diz delegada

A Polícia Cívil de São Bernardo investiga a possibilidade de prestadores de serviço estarem envolvidos no assalto ao imóvel que aconteceu na madrugada deste domingo (1) e resultou na morte de uma idosa de 81 anos, na Vila Euclides, em São Bernardo. Amelia Szabo bateu a cabeça no chão após ser agredida e empurrada ao tentar apartar a briga entre os ladrões e o marido. Ao todo, quatro indivíduos entraram na residência. Três deles estavam com máscaras de pano que cobriam parte do rosto. Até o momento, sabe-se que a quadrilha roubou dois celulares, um notebook e pouca quantia de dinheiro que seria usada pela família para gastos imediatos. Eles não realizaram nenhuma transferência via Pix.

Além do perfil de moradores da casa (dois idosos com mais de 80 anos e a duas filhas com mais de 50 anos), a investigação considera que há a possibilidade de alguém ter passado informações sobre a estrutura interna da casa. O crime aconteceu na Rua Adelina Salvatore Bassoli, a 350 metros da Delegacia Seccional da cidade. O caso foi registrado como latrocínio (pena de 20 a 30 anos de prisão e multa). O inquérito será presidido pela Delegacia de Homicídios de São Bernardo.

“Não há sinal de arrombamento. Por isso, trabalhamos com a hipótese de chave falsa. Começamos a investigar todos os prestadores de serviço que recentemente estiveram na residência. Tudo indica que foi uma casa indicada”, declara Kelly de Andrade, titular da Seccional de São Bernardo. “Até agora sabemos que três indivíduos aguardavam em um carro estacionado na frente da residência a chegada de uma quarta pessoa. Quando ela chegou, abriu o portão principal e uma porta de acesso à casa.”

Segundo relatos, o idoso estava dormindo quando foi surpreendido pelos indivíduos anunciando assalto. Os criminosos estavam com uma arma de fogo parecida com carabina, ou seja, de porte grande. “O idoso, inconformado e assustado, levantou da cama e foi para cima dos assaltantes. Eles se desequilibraram e entraram em luta corporal. Ao ouvir isso, a esposa e as filhas tentaram intervir.” Foi nesse momento que as agressões começaram. Todos os familiares foram violentados. Quando o idoso percebeu que eles seriam amordaçados pelos indivíduos, gritou por socorro e os assaltantes fugiram.

Sobre a morte de Amelia Szabo, a delegada afirma que a senhora foi jogada ao chão, bateu a cabeça e ficou desacordada. “O marido relata que a agrediram com a coronha da arma. Apenas os laudos vão confirmar o motivo da morte”, diz a delegada. Amelia estava em tratamento contra câncer. Uma das filhas terá que passar por cirurgia por causa de fratura nos olhos.

ETAPAS

De acordo com Kelly de Andrade, a investigação considera que haja a participação de mais de quatro suspeitos. “Temos todas as imagens das câmeras do bairro que mostram o exato momento em que um indivíduo chega a pé para abrir o portão. Consideramos que possam ter outras pessoas dando cobertura para a quadrilha. Temos trabalho para melhorar as imagens e perícia de impressões digitais que serão confrontadas com o nosso banco de dados. Até o final da semana, teremos novidades”, garante a delegada.