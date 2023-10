Alerta: a prevenção do câncer de mama deve acontecer diariamente

Entramos no Outubro Rosa, movimento mundial de conscientização para o controle do câncer de mama, tumor mais incidente em mulheres no Brasil (depois do de pele não melanoma). Confira as dicas destacadas por uma especialista da região para prevenção da doença, já que, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), estão previstos 74 mil novos casos da doença por ano no país até 2025 - com maior incidência, inclusive, nas regiões Sudeste e Sul.

“O diagnóstico não é uma sentença de morte. As pessoas precisam saber que o câncer de mama tem cura e a chave para o sucesso do tratamento é descobrir a doença o quanto antes”, destaca Anna Lya Menezes Martins, mastologista do Hospital São Luiz São Caetano, primeiro da bandeira ''São Luiz'' fora da capital paulista.

Isso porque quando diagnosticado precocemente, a chance de cura do câncer de mama chega a 95%. Entre as principais estratégias de rastreamento está a realização do exame de mamografia, que pode detectar focos da doença ainda em estágios iniciais.

“Realizar exames e consultas periódicas e conhecer o seu próprio corpo são essenciais quando falamos em câncer de mama. No entanto, temos que ter em mente que o cuidado e a prevenção devem fazer parte do cotidiano e integrar as escolhas realizadas diariamente”, alerta Dra. Anna.

Vale destacar que entre os principais fatores de risco da doença estão ainda questões relacionadas ao estilo de vida, como consumo de álcool, alimentação, sobrepeso e obesidade, sedentarismo, entre outros.

“São fatores comportamentais, ou seja, que temos controle e podemos reduzir significativamente ao apenas adotar hábitos mais saudáveis”, complementa a especialista.

CONFIRA AS PRINCIPAIS DICAS DE PROTEÇÃO:

- Evite o consumo de álcool;

- Mantenha uma alimentação saudável, com alimentos naturais e variedade de nutrientes;

- Controle o peso;

- Pratique atividades físicas regularmente;

- Realize consultas e exames preventivos anualmente;

- Fique atenta a mudanças nas mamas e axilas;

- E o mais importante: ao identificar qualquer alteração, busque atendimento médico especializado.