Poliana Rocha grava Leonardo chutando pônei de neta e causa polêmica: Bruto

A família de Leonardo não para de causar polêmica! Seja através de Zé Felipe, Virginia Fonseca ou Leonardo, os artistas sempre estão dando o que falar na web. Desta vez, o assunto do momento foi o cantor Leonardo.

Poliana Rocha, esposa do músico, gravou um Stories de seu amado e o vídeo acabou desagradando muitos internautas. Enquanto ia para seu futevôlei, o cantor encontrou em seu caminho Alfredo, pônei que foi dado de presente para Maria Alice, filha mais velha de Virgínia e Zé Felipe. Entretanto, ao invés de ignorar o animal ou brincar com ele, Leonardo deu um chute no pet da família.

- Faz isso não, disse Poliana enquanto dava risada da situação.

Mais tarde, a jornalista postou mais um vídeo do pônei, no entanto, desta vez, Poliana aparece acariciando Alfredo, que vem em sua direção pedindo por carinho. A esposa do cantor ainda diz que pretende fazer tranças no topete do animal. Estilo, né?