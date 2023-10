Filme de Priscilla e Elvis Presley ganha trailer e mostra casamento problemático

Novidade na área! Nesta terça-feira, dia 3, foi divulgado o primeiro trailer do filme de Priscilla e Elvis Presley, baseado nas memórias da ex-esposa do Rei do Rock, lançado em 1985.

Em pouco mais de um minuto, o público acompanha quando eles se conheceram, os momentos mais intensos e até as inúmeras brigas, deixando claro que em certa fase o relacionamento foi bem conturbado.

Vale pontuar que Priscilla Presley foi casada com o Rei do Rock entre 1967 e 1973. Após esse período, ela decidiu investir na carreira de atriz, participando de Corra que a Polícia Vem Aí.

O longa será lançado após a cinebiografia Elvis, de Baz Luhrmann. O ator Jacob Elordi é o responsável por interpretar Elvis no filme, enquanto o Cailee Spaeny irá viver Priscilla.

A produção chega em dezembro nos cinemas brasileiros. E aí, ansiosos?