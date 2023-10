Juiz determina arquivamento de processo movido por mulher que se dizia amante de Zé Felipe

Caso arquivado! Parece que a briga na Justiça entre a mulher que se dizia amante de Zé Felipe e Virginia Fonseca finalmente chegou ao fim. As informações são do portal Leo Dias.

Após a determinação do juiz, a defesa da influenciadora emitiu ao veículo uma nota se pronunciando sobre o assunto e sobre a decisão. Vale pontuar que a mulher garantiu ser amante do cantor desde 2019, com quem teria tido até um filho. Além disso, ela alegou ter sido ameaçada de morte por Virginia.

O juízo concluiu pelo imediato arquivamento dos autos, em decorrência de requerimento apresentado pelo próprio do Ministério Público do Rio de Janeiro, por ter concluído pela inexistência mínima de provas do que alegado pela suposta vítima.

Nas redes sociais, a suposta amante também se pronunciou e declarou que a decisão foi tomada por falta de provas.

- Ficou a palavra dela [Virginia] contra a minha, declarou.

Eita!