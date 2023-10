O que fazer em Florianópolis – 14 atrações imperdíveis

Quem gosta de praia, sol, bons restaurantes e badalação encontra muito o que fazer em Florianópolis (SC). Cercada por belezas naturais únicas, a Ilha da Magia concentra atrações que vão de passeios relax até algumas das melhores casas noturnas do país.

Além de contar com cenários incríveis e atividades para todos os gostos, Floripa é conhecida pela ótima gastronomia. A capital também conta com hotéis de qualidade, que vão desde hostels descolados até empreendimentos de luxo.

A dica principal para planejar um roteiro inesquecível é organizar tudo com antecedência. Reservar passagens aéreas e hospedagens alguns meses antes também é uma boa pedida para economizar.

Para te ajudar, preparei uma lista com as principais atrações de Florianópolis. Neste post, também dou recomendações e sugestões para que a sua viagem seja ainda mais incrível.

O que fazer em Florianópolis

Floripa é uma cidade jovem, cheia de gente bonita que se reúne em bares e baladas para curtir um fim de tarde ou se divertir à noite. Há também praias para todos os gostos, incluindo até uma opção de nudismo.

O fato é que há muito o que fazer em Florianópolis. Por isso, listei as principais atrações que não podem faltar no seu roteiro. Elas estão relacionadas abaixo:

Onde fica Florianópolis

Florianópolis é um dos destinos mais famosos da região Sul do Brasil. O local é composto por uma área continental, por uma ilha principal (chamada Ilha de Santa Catarina) e por algumas ilhotas.

A biodiversidade é um dos grandes destaques da região, que oferece muitas opções de praias e passeios em contato com a natureza preservada.

10 atrações em Florianópolis

Confira os detalhes das principais atrações de Florianópolis.

1. Centro de Floripa

DepositPhotos Mercado Público, no Centro de Floripa

Antes ou depois de se jogar nas praias da Ilha da Magia, tire um tempinho para caminhar pelo Centro de Floripa. A orla da Avenida Beira-Mar permite contemplar a belíssima Ponte Hercílio Luz, um dos principais cartões-postais da cidade.

Também vale a pena ao Mercado Público, à Catedral Metropolitana, à Praça XV (que abriga uma figueira centenária) e ao Palácio Cruz e Souza, sede do primeiro governo de Santa Catarina.

2. Bairros Sambaqui, Santo Antônio de Lisboa e Cacupé

Alguns bairros de Florianópolis também merecem espaço no roteiro. Entre eles, destacam-se Sambaqui, Santo Antônio de Lisboa e Cacupé, que conquistam os viajantes com charmosas ruas de paralelepípedos.

A arquitetura local é uma atração á parte, já que remete às residências construídas pelos imigrantes portugueses. As regiões também concentram ótimos restaurantes, comércios e lojas de artesanato.

3. Praia Mole

DepositPhotos Praia Mole

A Praia Mole é um dos lugares mais procurados por turistas em Floripa. E não é por menos, já que conta com areia branquinha, mar verde, vegetação da Mata Atlântica e muita gente bonita.

A área é cercada por vários bares e restaurantes à beira-mar. Independentemente do local escolhido para comer, é possível encontrar diversas opções de peixes saborosos, como a tainha.

4. Praia da Galheta

Quer uma experiência diferentona e bem natural em Florianópolis? Então, vá à Praia da Galheta, pertinho da Praia Mole.

O local é a única praia de nudismo da cidade. Ali, a galera fica bem à vontade, sem roupas, vergonha ou preconceito.

5. Praia da Joaquina

DepositPhotos Praia da Joaquina

Apelidade de Joaca, a Praia da Joaquina fica próxima à Mole. A área é conhecida mundialmente pelas boas ondas.

Ao lado, os visitantes encontram uma enorme duna de areia branca, onde é possível tirar fotos legais e praticar sandboard.

6. Lagoa da Conceição

DepositPhotos Lagoa da Conceição

O bairro Lagoa da Conceição é um dos melhores lugares para passear e se hospedar em Florianópolis. As famosas lojas de renda de bilro e bordados ficam na Avenida das Rendeiras.

O entorno da lagoa é cercado por bares e restaurantes. A dica é escolher um local com vista para curtir a refeição e, de quebra, ver a galera praticando kitesurf e windsurf.

7. Jurerê Internacional

DepositPhotos Jurerê Internacional

O mar verdinho com poucas ondas é apenas uma das muitas atrações de Jurerê Internacional. Repleta de mansões, a região é uma das mais badaladas de Floripa.

Há beach clubs para curtir a praia em alto estilo e lounges como o tradicional Cafe de la Musique, que recebe algumas das melhores festas do pedaço.

8. Praia dos Ingleses

A Praia dos Ingleses é uma boa pedida para aproveitar o Norte da ilha. Além de contar como boa infraestrutura de comércio e gastronomia, a área tem ótimas opções de hotéis.

No verão, o local fica cheio de turistas argentinos. O mesmo ocorre em praias próximas, como Brava, Canasvieiras e Cachoeira do Bom Jesus.

9. Praia do Campeche e Ilha do Campeche

DepositPhotos Praia do Campeche

Não deixe de ir à Praia do Campeche. Ali, é possível provar porções de peixe, lula e camarão contemplando vistas privilegiadas da Ilha do Campeche.

Tire um tempinho para ir à ilha – há barcos que saem do Sul de Floripa e levam turistas para passar o dia por lá.

10. Morro das Pedras

Outra praia linda de Florianópolis é Morro das Pedras. Ali, vale a pena ir ao mirante para ter uma vista panorâmica inesquecível da cidade.

O local é muito frequentado por surfistas e atrativo para quem gosta de fazer caminhadas à beira-mar.

11. Praias da Armação e do Matadeiro

As praias da Armação e do Matadeiro também merecem espaço no roteiro. Seus nomes remetem à pesca de baleias, que era comum na região no século 18.

A boa notícia é que as caças foram deixadas de lado e a natureza passou a ser cada vez mais preservada na região, que é linda.

12. Praia da Solidão

A Praia da Solidão ganhou esse nome porque é um local tranquilo e um pouco escondido. O local abriga algumas das paisagens mais bonitas de Santa Catarina.

A areia branquinha e o mar da águas claras contrastam com a vegetação verdinha da Mata Atlântica. Há também uma cachoeira que forma uma piscina de água natural.

13. Lagoinha do Leste

DepositPhotos Lagoinha do Leste

Muita gente diz que a Lagoinha do Leste é a praia mais bonita de Florianópolis. Por isso, não deixe de ir até lá para tirar suas próprias conclusões.

O acesso ao local é feito por meio de duas trilhas, que partem das praias do Matadeiro e do Pântano do Sul.

14. Pântano do Sul

A praia do Pântano do Sul é uma das áreas favoritas dos pescadores. Por isso, comer em um dos restaurantes da região é sempre uma boa pedida.

O local mais famoso do pedaço é o Arante Bar e Restaurante. Conhecido pela anchova gelada e por tocar MPB, o local também ganhou fama por um hábito dos clientes, que passaram a pendurar bilhetes nas paredes e até no teto.

Como chegar a Florianópolis

DepositPhotos Ponte Hercilio Luz, em Florianópolis

Existem várias formas de ir a Florianópolis. A cidade conta com um aeroporto que recebe voos nacionais e internacionais de companhias aéreas como Gol, Azul e Latam.

Também é possível ir ao destino de ônibus ou de carro. Curitiba (PR), por exemplo, fica a apenas 300 quilômetros da Ilha da Magia. São Paulo (SP), por sua vez, está a 700 quilômetros de distância – aproximadamente 9 horas de carro.

Minha dica é sempre pesquisar passagens aéreas na Vai de Promo. Muitas vezes, é possível achar voos baratos, que são bem mais rápidos e confortáveis do que as rotas rodoviárias.

Transporte em Florianópolis

DepositPhotos Pista de bicicleta em Florianópolis

O sistema de transporte público de Florianópolis é eficiente e funciona bem para turistas. A cidade também conta com bicicletas para aluguel e carros de aplicativos, como Uber.

Para quem procura mais conforto e rapidez, recomendo reservar transfers privativos para ir de um ponto a outro em Floripa.

Outra opção é alugar um carro. A melhor dica para economizar é comparar preços em plataformas como a Mobility, que réune as principais locadoras do mundo.

Quando ir a Florianópolis

Março, abril e começo de maio são as melhores épocas para viajar a Florianópolis. Durante esses meses, o tempo fica agradável e perfeito para aproveitar a belas praias da região.

Janeiro e fevereiro também são boas opções para curtir a areia e o mar. Caso viaje nesses meses, prepare-se para pegar a cidade lotada.

O inverno e a primavera em Florianópolis são marcados por temperaturas amenas, mas com muitas chances de chuvas, que podem prejudicar alguns passeios.

Roteiro de 5 dias em Florianópolis

Dá para fazer muita coisa em Florianópolis ao longo de cinco dias. Abaixo, veja sugestões de passeios para aproveitar a Ilha da Magia da melhor forma possível.

1º dia – Rolê pelas praias e baladas

Comece a descobrir os encantos da Terra da Magia pela Praia Mole , uma das mais badaladas. O visual é completo: areia branca, mar verde, gaivotas pelo céu, vegetação de Mata Atlântica e muita gente bonita. O point é ideal para surfar e, claro, paquerar. Integram-se ao cenário bares e restaurantes descolados, sempre cheios de mulheres lindas e homens malhados.

, uma das mais badaladas. O visual é completo: areia branca, mar verde, gaivotas pelo céu, vegetação de Mata Atlântica e muita gente bonita. O point é ideal para surfar e, claro, paquerar. Integram-se ao cenário bares e restaurantes descolados, sempre cheios de mulheres lindas e homens malhados. No canto esquerdo da Mole, há uma pequena trilha que leva à Praia da Galheta , onde os frequentadores preferem ficar bem à vontade, sem roupas, vergonha ou preconceito, para experimentar um mergulho nu. Mas a maioria das pessoas prefere ficar na Mole mesmo, já que em qualquer restaurante à beira-mar é possível comer peixes saborosos, como tainha, anchova e congro.

, onde os frequentadores preferem ficar bem à vontade, sem roupas, vergonha ou preconceito, para experimentar um mergulho nu. Mas a maioria das pessoas prefere ficar na Mole mesmo, já que em qualquer restaurante à beira-mar é possível comer peixes saborosos, como tainha, anchova e congro. Após o almoço, é hora de visitar a Praia da Joaquina , não muito longe dali. Conhecida mundialmente pelas boas ondas, a Joaca também é point do “xaveco solto”. Ao lado dela, uma imensa duna de areia branca, excelente para a prática de sandboard, exibe-se com pompa, mostrando por que é um dos cartões-postais mais marcantes da cidade.

, não muito longe dali. Conhecida mundialmente pelas boas ondas, a Joaca também é point do “xaveco solto”. Ao lado dela, uma imensa duna de areia branca, excelente para a prática de sandboard, exibe-se com pompa, mostrando por que é um dos cartões-postais mais marcantes da cidade. Depois que se despedir da praia, dirija-se à Lagoa da Conceição . Caminhe pela Avenida das Rendeiras com os olhos atentos às lojinhas que vendem renda de bilro e bordados únicos. As artesãs são moradoras antigas da ilha, que passam a tradição para as suas filhas e são ótimas contadoras de “causos”.

. Caminhe pela com os olhos atentos às lojinhas que vendem renda de bilro e bordados únicos. As artesãs são moradoras antigas da ilha, que passam a tradição para as suas filhas e são ótimas contadoras de “causos”. Uma boa quantidade de restaurantes também se espalha pelo entorno da lagoa. Escolha um deles e aproveite o fim de tarde tomando um suco ou cerveja enquanto contempla praticantes de kite e windsurfe arriscando manobras nas águas plácidas da Conceição.

À noite, o agito é forte no pedaço, tanto na avenida principal quanto no centrinho da lagoa. Casas noturnas e bares ditam o ritmo da azaração. Basta entrar na onda e cair na balada!

2º dia – Sul da ilha

Nos últimos anos, o sul de Florianópolis se transformou. O comércio cresceu e hoje quase todos os bairros contam com estrutura para receber visitantes. O aumento de bares, restaurantes e mercados, no entanto, não interferiu na atmosfera rústica, com praias de mar aberto, lagoas cercadas por vegetação intocada, vilas de pescadores e campos com cavalos e gado pastando, num singelo ambiente rural.

se transformou. O comércio cresceu e hoje quase todos os bairros contam com estrutura para receber visitantes. O aumento de bares, restaurantes e mercados, no entanto, não interferiu na atmosfera rústica, com praias de mar aberto, lagoas cercadas por vegetação intocada, vilas de pescadores e campos com cavalos e gado pastando, num singelo ambiente rural. Comece o dia na Praia do Campeche . Em frente à entrada principal, restaurantes com vista para a Ilha do Campeche servem porções de isca de peixe e lula, além da famigerada sequência de camarão.

. Em frente à entrada principal, restaurantes com vista para a servem porções de isca de peixe e lula, além da famigerada sequência de camarão. Reserve um tempo para dar um pulo na ilha. Barcos que saem de várias praias do sul de Floripa levam turistas para passar o dia lá, onde há trilhas, inscrições rupestres, restaurantes e um mar de águas cristalinas. Mas só faça o tour no verão, pois a ilhota fica desabitada no resto do ano.

Uma visita ao Morro das Pedras mantém a programação em alta. Com vista panorâmica a partir de um mirante, a praia é mais uma opção para surfistas.

mantém a programação em alta. Com vista panorâmica a partir de um mirante, a praia é mais uma opção para surfistas. Continue o passeio visitando as praias da Armação e do Matadeiro , que se descortinam em sequência. Seus nomes remetem à pesca de baleias que ocorria por lá no século 18. Na primeira era construída a armação da pesca. Na outra, os pescadores cercavam o animal.

, que se descortinam em sequência. Seus nomes remetem à pesca de baleias que ocorria por lá no século 18. Na primeira era construída a armação da pesca. Na outra, os pescadores cercavam o animal. Hoje, felizmente, o clima ecológico toma conta da região, bem como da cênica Praia da Solidão , mais ao sul, ou da Lagoa do Peri , ali ao lado. Com água morna e sem ondas, o seu visual é de babar. Além disso, há porções mínimas de areia intercaladas com vegetação, formado pequenas praias praticamente particulares, perfeitas para quem viaja em família ou quer mais privacidade.

, mais ao sul, ou da , ali ao lado. Com água morna e sem ondas, o seu visual é de babar. Além disso, há porções mínimas de areia intercaladas com vegetação, formado pequenas praias praticamente particulares, perfeitas para quem viaja em família ou quer mais privacidade. Um jantar no bairro Ribeirão da Ilha completa o dia em clima alto-astral. Restaurantes construídos em píeres em cima do mar são excelentes para saborear uma porção de ostras acompanhada de um bom vinho. Divirta-se com os nomes dos estabelecimentos, quase todos com trocadilhos. O Maria Vai com as Ostras e o Ostradamus são boas opções.

3º dia – Lagoinha do Leste e Pântano do Sul

Acorde cedo, tome um café da manhã reforçado e verifique se o dia está muito seco para curtir a Lagoinha do Leste , considerada a praia mais bonita de Floripa. O acesso é feito por duas trilhas selvagens, que saem das praias do Matadeiro e do Pântano do Sul. Como não há comércio por lá, também é importante levar lanche e água.

, considerada a praia mais bonita de Floripa. O acesso é feito por duas trilhas selvagens, que saem das praias do Matadeiro e do Pântano do Sul. Como não há comércio por lá, também é importante levar lanche e água. As trilhas são relativamente extensas, mas basta ter um pouco de preparo físico e gostar de natureza para percorrer os caminhos demarcados sem grande sacrifício. Se esta for a sua primeira vez lá, vá com alguém que conheça o trajeto, para ter certeza de que está no rumo correto.

Inicie o passeio pela Praia do Matadeiro , na trilha que tem início no pé do morro. São cerca de duas horas em um percurso inesquecível, com a vista de toda a costa do litoral sul acompanhando os seus passos. Ao avistar a Lagoinha do Leste , lá em cima do morro, já bem perto do fim da caminhada, uma curva em um dos pontos mais altos da trilha garante a posição ideal para fazer fotos.

, na trilha que tem início no pé do morro. São cerca de duas horas em um percurso inesquecível, com a vista de toda a costa do litoral sul acompanhando os seus passos. Ao avistar a , lá em cima do morro, já bem perto do fim da caminhada, uma curva em um dos pontos mais altos da trilha garante a posição ideal para fazer fotos. Aproveite algumas horas na praia, mas programe-se para voltar antes de escurecer. Essa é a hora de se aventurar pela outra trilha e seguir até Pântano do Sul . O trajeto é mais curto, com uma hora de caminhada. No entanto, é mais íngreme e cerrado pela vegetação. O contato com a natureza é intenso, embora não role vista para o oceano.

. O trajeto é mais curto, com uma hora de caminhada. No entanto, é mais íngreme e cerrado pela vegetação. O contato com a natureza é intenso, embora não role vista para o oceano. No fim da trilha, já nas areias de Pântano do Sul, restaurantes tradicionais o aguardam com frutos do mar fresquinhos e pratos deliciosos. É lá que fica o Arante Bar e Restaurante, onde canções de MPB tocando suavemente, cerveja gelada e anchova grelhada tornam o lugar perfeito para almoçar depois da trilha. O bar ganhou fama com o hábito dos fregueses de pendurar bilhetes nas paredes e no teto – tradição que se arrasta desde a década de 1970. Estima-se que mais de 100 mil mensagens já tenham sido coladas ali. A próxima pode ser a sua.

4º dia – Jurerê e norte da ilha

Inicie o dia dando uma volta na Praia de Jurerê Internacional . Além do mar verdinho, com temperatura agradável e poucas ondas, a região é repleta de mansões sem muros nem grades, jardins, ruas largas, baladas e estrutura exemplar, como se fosse um bairro norte-americano. Ao contrário das praias visitadas no dia anterior, de clima rústico, esta é território dos famosos e endinheirados da ilha, além de provavelmente concentrar a maior quantidade de gente bonita por metro quadrado do Brasil.

. Além do mar verdinho, com temperatura agradável e poucas ondas, a região é repleta de mansões sem muros nem grades, jardins, ruas largas, baladas e estrutura exemplar, como se fosse um bairro norte-americano. Ao contrário das praias visitadas no dia anterior, de clima rústico, esta é território dos famosos e endinheirados da ilha, além de provavelmente concentrar a maior quantidade de gente bonita por metro quadrado do Brasil. Curta o clima sofisticado/despojado dos lounges de praia mais badalados, como o Cafe de la Musique, que promovem altas festas no verão, embaladas por música eletrônica e regadas a muito champanhe. Todos têm decoração bacana, com deques de madeira, boa gastronomia e drinques caros. A eles soma-se o P12, beach club que ocupa uma grande área no canto esquerdo da praia, onde há uma piscina sinuosa cercada por gazebos brancos e um espaço para shows. O complexo segue o padrão dos clubes de Ibiza, o badalado balneário espanhol.

Caso você não queira ficar estirado nas chaise-longues das barracas o resto do dia, parta para outras praias do norte de Floripa. A do Santinho , por exemplo, tem boas ondas, dunas e até trilhas com inscrições rupestres. É lá que fica o famoso resort Costão do Santinho.

, por exemplo, tem boas ondas, dunas e até trilhas com inscrições rupestres. É lá que fica o famoso resort Costão do Santinho. Não longe dali, a Praia dos Ingleses apresenta boa estrutura, com várias opções de hospedagem e alimentação. No verão, vive cheia de argentinos, assim como as praias Brava, Canasvieiras e Cachoeira do Bom Jesus . Já no inverno, a pesca da tainha pode ser observada de perto por toda a extensão da Ingleses.

apresenta boa estrutura, com várias opções de hospedagem e alimentação. No verão, vive cheia de argentinos, assim como as . Já no inverno, a pesca da tainha pode ser observada de perto por toda a extensão da Ingleses. À noite, encare uma das baladas de Floripa, daquelas com gente bonita o suficiente para você nunca mais se esquecer da ilha. Afinal, se durante o dia não rolou nenhuma amizade colorida, quando o sol se manda, as chances se multiplicam. Em tempo: Jurerê Internacional tem as casas noturnas mais consagradas da região.

5º dia – Reduto açoriano e centro histórico

Para se aprofundar na história de Florianópolis , percorra as ruas de paralelepípedos dos bairros de Sambaqui, Santo Antônio de Lisboa e Cacupé . Grande parte das residências e comércios dali pertence aos descendentes de portugueses que vieram da Ilha dos Açores. Foram eles os primeiros europeus a chegar a Floripa, nos idos de 1750. Pela manhã, é uma delícia apreciar a arquitetura local e as lojas de artesanato ganhando vida sob os raios de sol.

, percorra as ruas de paralelepípedos dos . Grande parte das residências e comércios dali pertence aos descendentes de portugueses que vieram da Ilha dos Açores. Foram eles os primeiros europeus a chegar a Floripa, nos idos de 1750. Pela manhã, é uma delícia apreciar a arquitetura local e as lojas de artesanato ganhando vida sob os raios de sol. Na hora do almoço, escolher uma boa mesa à beira-mar não tarefa das mais difíceis. Sambaqui e Santo Antônio de Lisboa contam com diversos restaurantes para fazer uma refeição com vista panorâmica.

Se o cenário é de babar, o mesmo pode ser dito da culinária. Uma boa pedida são as moquecas de frutos do mar. Servidas em panelas de barro, com fartura, elas alimentam até três pessoas. Se a fome não estiver para tanto, peça uma porção de pastel de camarão, tradicional na região. Ostras, mariscos, polvos e diversos tipos de peixe também são boas pedidas.

Depois do almoço, é hora de passear pelo Centro de Floripa . Caminhe pela orla da Avenida Beira-Mar Norte , ilustrada pela Ponte Hercílio Luz , maior cartão-postal da cidade, e não deixe de conhecer o Mercado Público .

. Caminhe pela orla da , ilustrada pela , maior cartão-postal da cidade, e não deixe de conhecer o . Na sequência, visite a Catedral Metropolitana e a Praça XV , onde está a famosa figueira centenária da capital catarinense, cercada de lendas e simpatias. Para as mulheres que querem se casar, por exemplo, dizem que basta dar uma volta em torno da árvore que o príncipe encantado aparece.

e a , onde está a famosa figueira centenária da capital catarinense, cercada de lendas e simpatias. Para as mulheres que querem se casar, por exemplo, dizem que basta dar uma volta em torno da árvore que o príncipe encantado aparece. Próximo dali está o Palácio Cruz e Souza, sede do primeiro governo de Santa Catarina. Hoje, a construção é tombada e funciona como Museu Histórico. Destaque também para o Museu Victor Meirelles , ali ao lado.

sede do primeiro governo de Santa Catarina. Hoje, a construção é tombada e funciona como Museu Histórico. Destaque também para o , ali ao lado. À noite, jante uma pizza de massa integral. Há pelo menos duas boas opções na ilha. Uma delas é a Pizzaria do Cica, no bairro Rio Tavares, que tem no menu a deliciosa Série ao Fundo, com ingredientes como missô e tahine. Já a Pizzaria Nave Mãe, no bairro Canto da Lagoa, aposta em algumas receitas com creme de leite no lugar do molho de tomate. Acredite: elas são muito boas. Ruim é ter que se despedir da Ilha da Magia depois de passar cinco dias enfeitiçado pelos seus encantos.

Onde comer em Florianópolis

Florianópolis manda muito bem quando o assunto é gastronomia. É possível encontrar restaurantes com cardápios variados, que valorizam, principalmente, peixes e frutos do mar fresquinhos. Abaixo, veja algumas recomendações:

Arante Bar e Restaurante

Situado na Praia de Pântano Sul, o Arante Bar e Restaurante é conhecido pelos bilhetes, que são pendurados pelos clientes nas paredes e até no teto. O local é ótimo para tomar cerveja e comer anchova grelhada.

Ostradamus

O Ostradamus serve algumas das melhores ostras de Florianópolis. Elas são cultivadas pelo próprio restaurante, em Ribeirão da Ilha.

Box 32

O Box 32 é um dos estabelecimentos mais tradicionais do Mercado Público. O local serve pastéis de camarão, salmão e bacalhau desde 1984.

Divino Gastroclub

O Divino Gastroclub conta com opções de jantar e happy hour. É um bom local para comer bem, tomar uma cerveja e curtir música ao vivo.

Onde ficar em Florianópolis

O Centro de Florianópolis e a região da Lagoa da Conceição concentram vários hotéis para quem quer curtir a cidade.

Os viajantes que procuram agitação encontram boas opções de hospedagem no Norte da ilha, em locais como Jurerê, Praia dos Inglesas e Canasvieiras.

Caso o objetivo seja relaxar longe da badalação, vale a pena procurar um hotel no Sul de Floripa.

Nossas dicas de hotéis em Florianópolis são:

Divulgação/Reprodução Costao do Santinho Resort All Inclusive

O Costão do Santinho é um resort all inclusive completo e com atividades para todas as idades. O complexo tem até trilhas que levam a inscrições rupestres de 5 mil anos.

—

Blue Tree Premium Florianópolis / Divulgação/Reprodução

Ao lado do Shopping Beira-Mar, o Blue Tree Premium Florianópolis oferece conforto e fácil acesso às atrações da cidade. Quem se hospeda por lá fica pertinho de alguns dos melhores bares, restaurantes e casas noturnas de Floripa.

—

Divulgação/Reprodução Pousada dos Sonhos

A Pousada dos Sonhos fica a apenas 100 metros da Praia da Daniela. A famosa Jurarê Internacional, por sua vez, está a 3 quilômetros de distância.

—

Além deles, vale a pena considerar os seguintes hotéis em Florianópolis (clique nos links para ver avaliações e preços):

Luxo

Bom custo-benefício

Econômicos

O que você precisa saber antes de ir a Florianópolis

DepositPhotos Ponte Hercilio Luz, em Florianópolis

