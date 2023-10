Pebble 2: Logitech lança no Brasil novos mouse e teclado

A Logitech anuncia no Brasil lançamentos que oferecem design, minimalismo e tecnologia. O novo Pebble Mouse 2 M350s chega ao mercado com design slim, leve e formato arredondado que cabe na palma da sua mão. Enquanto o novo teclado Pebble Keys 2 K380s traz uma sensação confortável ao digitar com teclas redondas e uma experiência silenciosa.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e leia o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies

O Pebble Mouse 2 M350s conta com conexão via Bluetooth e via receptor USB Logi Bolt. Com até 24 meses de duração da pilha, o dispositivo conta com tecnologia Silent Touch que remove 90% do ruído de clique. “Vale dizer que esse novo periférico ainda tem botão central personalizável para atribuir as mais diversas tarefas como abrir um determinado software, copiar e colar e outros”, conta Ricardo Filó, head de marketing da Logitech.

Já o novo teclado Pebble Keys 2 K380s tem duração de até 36 meses das pilhas, conexão via Bluetooth e via receptor USB Logi Bolt. Com tecnologia Easy-Switch que permite alternar entre até três dispositivos, tudo ao toque de um botão. “É um teclado de excelente performance office com dez teclas de atalhos para otimizar tempo ao acessar tarefas. Ele fica ainda mais completo com o uso do software Logi Options+, da Logitech”, comenta Ricardo.

De olho nos impactos ambientais, os novos lançamentos, assim como os demais produtos Logitech, possuem certificação como neutro em carbono. As peças de plástico também contam com plástico reciclado pós-consumo.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Preço sugerido dos novos Pebble 2