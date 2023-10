Huawei: relógio e fones de ouvido são anunciados no Brasil

Para divulgar seus novos lançamentos, a Huawei realizou ontem (2 de outubro) um evento na Pinacoteca de São Paulo. A marca apresentou o relógio inteligente WATCH GT 4, novo carro-chefe da marca, e dois fones de ouvido – o FreeBuds Pro 3, fone sem fio premium, e o FreeBuds SE 2, fone de TWS de entrada com foco em custo-benefício.

WATCH GT 4

Com o intuito de acabar com o estigma de que smartwatches não podem ser utilizados em situações sociais, como eventos corporativos ou até casamentos, a Huawei se inspirou na alta-costura para criar o WATCH GT 4. Unindo design elegante e tecnologia de ponta, o lançamento oferece as funções inteligentes que só um relógio inteligente consegue trazer, sem abrir mão da estética sofisticada dos analógicos tradicionais.

Para agradar diferentes os estilos, foi lançado em dois tamanhos, 46mm e 41mm, e com várias opções de materiais e cores. O dispositivo ainda traz mais de 25 mil mostradores (incluindo opções grátis e pagas) para que os usuários consigam personalizar de acordo com seu gosto. O WATCH GT 4 apresenta pulseiras de couro refinado e de fluorelastômero, que são duráveis e versáteis o suficiente para uma variedade de atividades.

A versão de 46mm traz uma estética geométrica e octagonal, com um exterior robusto de bordas esculpidas, unindo tradição com modernidade nas versões Preta e Verde – cada uma com pulseiras customizadas. Já o modelo de 41mm foca na estética elegante e está disponível nas versões Preta e Branca. Projetado para se assemelhar a joias elegantes, foi criado em torno de um design de pingente e tem uma aparência minimalista e delicada.

Pela primeira vez em seus vestíveis, a Huawei traz watch faces pré-programadas nas quais é possível editar as informações que são exibidas. Nelas, o consumidor pode escolher trocar a temperatura do dia por estatísticas de saúde sem precisar mudar o mostrador, por exemplo.

E as novidades não param por aí. Quando falamos de acompanhamento de bem-estar, o WATCH GT 4 apresenta monitoramento da frequência cardíaca 30% mais preciso do que seus antecessores, graças ao HUAWEI TruSeenTM 5.5+. O sistema, exclusivo da marca, foi criado em 2017 e tem sido aperfeiçoado desde então por meio de estudos e parcerias com instituições de saúde.

O relógio inteligente também traz o novo aplicativo de gestão calórica StayFit3, que permite que o usuário entenda quantas calorias queimou em cada dia – basta registrar as informações sobre as refeições consumidas e outros dados fisiológicos que seu algoritmo inteligente faz o cálculo de cada dia. O WATCH GT 4 também realiza, de forma automática e contínua, a medição da oxigenação do sangue, conta com relatórios diários do sono, acompanha o estresse e traz a gestão inteligente do ciclo menstrual.

Para os esportistas, o lançamento suporta mais de 100 modos de exercícios, faz relatórios de treinos com sugestões de melhorias, cria planos de corrida e conta com cinco sistemas de localização para que o usuário possa consultar e compartilhar os trabalhos realizados.

Pelo aplicativo HUAWEI Health, é possível explorar os recursos inteligentes e personalizar a experiência do usuário, incluindo o assistente inteligente, que ajuda o usuário com as demandas do dia.

O WATCH GT 4 ainda traz bateria para até duas semanas no modelo 46 mm e para sete dias na versão de 41 mm, certificação de resistência à água de 5 ATM para treinos aquáticos, treinos intensos e dias chuvosos, resposta rápida de mensagens, ligações direto pelo smartwatch por meio de Bluetooth, entre outras funções.

Disponibilidade do WATCH GT 4

O WATCH GT 4 está disponível no Brasil desde hoje (3 de outubro), pelo preço sugerido a partir de R$ 1.199 na Amazon, no KaBuM! ou Mercado Livre, bem como revendedores oficiais do produto.

FreeBuds SE 2

Os novos fones são a segunda geração da linha de entrada da Huawei, e trazem melhorias em relação ao antecessor, expandindo e aprimorando a experiência de uso. Com Bluetooth 5.3 para uma conexão mais estável e melhor desempenho sonoro, o FreeBuds SE 2 se destaca em termos de autonomia, suportando até 9 horas de reprodução contínua e até 40 horas de bateria com o estojo de carregamento. A função de carga rápida ainda oferece até 3 horas de áudio com apenas 10 minutos de carregamento.

Com design atualizado, resultado de mais de 300 mil amostras de canal auditivo e análise baseada em simulações ergonômicas, os fones se encaixam confortavelmente na orelha dos usuários. Com duas opções de cores, Ceramic White (branco) e Isle Blue (azul), cada fone pesa por volta de 3,8 gramas, enquanto a caixa de carregamento – que é compacta para facilitar o transporte – pesa cerca de 33 gramas.

Com alto-falantes poderosos e algoritmos que garantem a estabilidade do áudio, o fone TWS (True Wireless Stereo) apresenta recursos inteligentes para levar mais praticidade aos usuários, como os gestos de controle personalizáveis e a conexão automática com dispositivos previamente pareados. Além disso, os fones ainda contam com gerenciamento por meio do HUAWEI AI Life e Certificação IP54 de resistência à poeira e respingos d’água.

Disponibilidade do FreeBuds SE 2

O FreeBuds SE 2 está disponível no Brasil desde hoje (3 de outubro), pelo preço sugerido a partir de R$ 199 na Amazon, no KaBuM! ou Mercado Livre, bem como revendedores oficiais do produto.

FreeBuds Pro 3

Com estética equilibrada e tecnologia de áudio de ponta, o FreeBuds Pro 3 traz uma experiência de áudio imersiva para usuários exigentes, que não se contentam com nada menos do que som puro, robusto e consistente. Equipado com driver duplo para agudos mais claros e graves mais potentes, incluindo um diafragma planar e driver dinâmico de quatro ímãs de 11 mm, apresenta uma ampla frequência sonora de 14Hz até 48kHz e uma taxa de transmissão de áudio até 990 kbps.

Reconhecido por sua qualidade sonora pela certificação de Hi-Res Wireless, o fone suporta Cancelamento Ativo de Ruído 3.0 com desempenho até 50% melhor do que seu antecessor e recurso de Pure Voice 2.0, o que proporciona uma ligação mais clara para todos na chamada. Em termos de autonomia, o FreeBuds Pro 3 oferece até 31 horas de bateria com o estojo de carregamento e até 6 horas e meia de reprodução contínua, dependendo do uso.

Movido a Inteligência Artificial, o fone suporta Equalizador Triplo Adaptativo, que adapta as ondas sonoras em tempo real para garantir a qualidade do som, independentemente do cenário – alterando a frequência de acordo com a música tocada, canal auditivo do usuário, posição do fone e volume do áudio. Além disso, o FreeBuds Pro 3 se conecta com dois dispositivos ao mesmo tempo e permite a personalização da experiência e dos controles touch por meio do aplicativo HUAWEI AI Life.

Disponibilidade do FreeBuds Pro 3

O lançamento do FreeBuds Pro 3 no mercado brasileiro está previsto para novembro de 2023.