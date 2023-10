Prefeito de SP diz que greve na capital é apoiada pelo PSOL

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou, em sua conta no X (antigo Twitter), que a greve desta terça-feira, 3, nos transportes sobre trilhos na capital paulista, é apoiada pelo PSOL, numa crítica ao partido do seu futuro oponente nas eleições municipais do ano que vem, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). "Lamentamos que nossa população seja prejudicada por uma greve ideológica, apoiada por partidos como o PSOL, da Presidente do Sindicato dos Metroviários. Uma greve que não está, sequer, respeitando decisão da Justiça. Estamos trabalhando para ajudar aqueles que realmente trabalham", escreveu Nunes na manhã desta terça.