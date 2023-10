Bruno de Luca quer encontrar Kayky Brito e aguarda resposta da família do ator

Eita! Parece que Bruno de Luca está planejando encontrar o amigo Kayky Brito após o ator receber alta hospitalar. As informações são do portal Leo Dias.

De acordo com o veículo, que conversou com amigos próximos do apresentador, ele está aguardando uma resposta da família de Kayky para que o encontro finalmente aconteça. Vale pontuar que ele não encontra o artista desde o dia do acidente, no começo do mês de setembro.

Kayky foi atropelado no dia 2 de setembro, na cidade do Rio de Janeiro. O ator sofreu traumatismo craniano, múltiplas fraturas pelo corpo e ficou em estado gravíssimo. Nos últimos dias, a família postou a primeira foto dele e tranquilizou os fãs.