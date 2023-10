Zezé Motta e Andrea Beltrão arrancam elogios dos internautas em Falas da Vida: Lendárias

Na noite da última segunda-feira, dia 2, foi ao ar o quarto episódio de Histórias Impossíveis, dessa vez, com o título de Falas da Vida, a produção celebrou o Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade. Para darem vida à história, Andrea Beltrão e Zezé Motta se juntaram para contar a narrativa.

No episódio, a personagem de Andrea é uma motorista de aplicativo que está na véspera de seu aniversário de 60 anos de idade, mas não se sente muito confortável com o momento de vida. Enquanto trabalha, ela se depara com a corrida de uma idosa que a coloca em caminhos desconhecidos e a mostra uma outra forma de ver o futuro.

Com a emocionante história, o público parece ter adorado a produção e, nas redes sociais, não pouparam elogios às duas atrizes que deram vida às personagens.

Andrea Beltrão e Zezé Motta são gigantes. Lendárias demais.

Falas da Vida com a estrela Andrea Beltrão sendo gente como a gente e a maravilhosa Zezé Motta. Que show, que delicadeza, que divas, daquelas bem das divosas, que roteiro!

Andrea Beltrão, como eu gosto de você. Que mulher. Que atriz!

O melhor Falas da Vida até agora.