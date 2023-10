HyperX Cloud MIX Buds é o primeiro fone intra-auricular da marca no Brasil

A HyperX, equipe da HP Inc. dedicada a periféricos gamer, acaba de lançar no mercado brasileiro o HyperX Cloud MIX Buds, um fone intra-auricular sem fio desenvolvido para jogar e se divertir em diversas plataformas. Prático e versátil, o primeiro fone True Wireless (TWS) da marca também atende às mais diversas necessidades de estilo de vida a partir de duas formas de conexão sem fio – wireless 2,4GHz com baixa latência, ideal para jogos, e Bluetooth 5.2, opção para quem está sempre em movimento. O modelo já está disponível no KaBuM! por R$ 759,99.

O HyperX Cloud MIX Buds tem autonomia de bateria de até 33 horas com uma única carga, oferece conexões velozes ideais para jogos e é compatível com diversas plataformas, tanto com adaptador USB Tipo C de 2.4 GHz ou via Bluetooth para dispositivos de mídia ou smartphones. O adaptador USB-C para desktops, que vem na caixa do fone, aumenta a acessibilidade e permite que o dongle funcione como um controle remoto, dando ao usuário a possibilidade de alterar entre as conexões 2.4 GHz e Bluetooth.

Também conta com drivers dinâmicos de 12mm e tecnologia DTS Headphone:X para uma experiência imersiva nos games. Os plugues oferecem som surround 7.1 com áudio espacial 3D preciso para um áudio apurado de localização dentro do jogo. Os usuários ainda podem usar o software gratuito HyperX NGENUITY para personalizar ajustes de som, como equalização, e configurar os controles touch.

O HyperX Cloud MIX Buds tem o conforto dos produtos da marca e vem com adaptadores de orelha de silicone em três tamanhos, perfeitos para se encaixarem em ouvido de diferentes perfis de usuários. Também vem com um case para transporte e proteção e com uma capa de silicone para guardar o adaptador USB-C de 2.4 GHz.