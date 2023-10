Ana Paula Renault faz desabafo sobre traição: - Descobri que meu namorado tem uma esposa

Na noite da última segunda-feira, dia 2, Ana Paula Renault compartilhou nas redes um vídeo com um desabafo. A ex-BBB contou aos seguidores que descobriu recentemente que seu namorado era casado e mantinha uma família em Porto Alegre, mas alegava ser divorciado.

- Descobri que meu namorado tem uma esposa. Sim, é isso mesmo. Meu namorado é casado e eu descobri isso há poucos dias. Resolvi vir expor essa minha situação para vocês depois de muito conversar com amigas minhas e, coincidentemente, presenciar uma amiga minha sofrendo por causa de uma traição. Eu pude ver o quanto que isso machuca, o quanto que isso destrói uma mulher casada, quando ela descobre que o marido tem uma amante, começou ela.

Em seguida, a famosa continuou:

- Eu também fui enganada. Não sou casada com ele, porém estávamos namorando intensamente. Eu achava que ele era livre e desimpedido e que ele estava só comigo, só que não era o caso. Meu namorado é um homem de 42 anos de Porto Alegre, que está em São Paulo a trabalho.

Ana Paula deu detalhes de como era o relacionamento e chegou a revelar ter pedido que fotógrafos não capturassem o companheiro enquanto estavam no The Town.

- Desde quando nos conhecemos, vivemos momentos bem intensos e, até então, bem legais e bem apaixonados. Ele conheceu todos os meus amigos em São Paulo. Ele foi na casa de um amigo meu comigo como meu namorado. Ele foi ao The Town comigo, só que a sorte dele é que sou avessa às redes sociais. Gosto de utilizá-la para algo maior. Ele talvez se sentia confortável [com isso e pensava]: Ela não vai fazer Stories, ela não vai tirar uma foto, ela não vai querer publicar. Lá no The Town não deixei um fotógrafo tirar foto dele comigo.

Enquanto alegava não estar mais casado e vivia momentos românticos com a apresentadora em São Paulo, ele seguia mantendo uma farsa com a esposa e filhos em Porto Alegre.

- Ele estava vivendo uma farsa. Ele vive uma farsa com a família dele em Porto Alegre. Ele estava lá agora para o aniversário de seis anos do filho dele, inclusive comprei um presente para o filho dele, para vocês terem ideia do quanto fui enganada. Para mim, ele falou que era separado há praticamente dois anos. Que ele estava viajando muito, o casamento não estava bom, então era divorciado, livre, desimpedido. Ele estava dormindo na minha casa todos os dias. Nesses meses que vivemos juntos, eu acho que podemos contar nos dedos os dias que ele não dormiu aqui. Sempre ficava falando que sentia muita falta dos filhos, foi para lá no Dia dos Pais, assim como eu também fui viajar para visitar o meu pai.

Inconformada com a situação, Ana Paula ainda disparou:

- Ele lá em Porto Alegre na casa dele, com a esposa dele, com os dois filhos dele. Ele tem dois filhos pequenos, um que fez seis anos, o outro se não me engano tem três e vai fazer quatro no mês que vem. Ele lá na casa dele me mandando mensagem o tempo inteiro, fotos o tempo inteiro, alimentando essa farsa e alimentando em mim algo que não existia porque eu estava vivendo a mentira, assim como a família dele também está vivendo a mentira. O problema e a questão é: por que esses homens se sentem tão confortáveis ao fazer algo assim com nós mulheres? Ele mentiu para mim e está mentindo para a família dele.

Em outros vídeos, a ex-BBB fez uma análise mais aprofundada da situação e deu ainda mais detalhes sobre como foi enganada.