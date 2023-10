Outubro Rosa: 5 filmes sobre câncer de mama para assistir via streaming

Neste mês, é realizada a campanha mundial Outubro Rosa, que tem o intuito de prevenir o câncer de mama e disseminar informação de qualidade para a população. No Brasil, o projeto ganhou notoriedade em 2002, quando o Mausoléu do Soldado Constitucionalista (conhecido como o Obelisco do Ibirapuera), em São Paulo (SP), foi iluminado com a cor ao longo do mês. Uma forma de se conscientizar, inclusive, é por meio de filmes sobre câncer de mama. Confira cinco opções que estão disponíveis via streaming.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

1. Lado a Lado (1998) – Disponível via Netflix

Uma jovem de 12 anos e um garoto de sete, filhos de pais separados, não aceitam a nova namorada do pai. A madrasta faz de tudo para agradar as crianças, chegando ao ponto de dar tanta atenção aos enteados que acaba perdendo o emprego, pois deixou de ser a profissional competente que era. Até que uma notícia inesperada muda completamente a relação entre os familiares.

2. Pronta para Amar (2011) – Disponível via Amazon Prime Video e Looke

Marley Corbett é uma jovem divertida que tem medo de se entregar completamente em um relacionamento. Ela tenta usar o humor para impedir que os problemas se agravem, mas é pega de surpresa quando, ao visitar o médico Julian Goldstein, descobre que está com câncer de mama.

3. Ma Ma (2015) – Disponível via Amazon Prime Video

Magda é diagnosticada com câncer de mama, ao mesmo tempo em que descobre estar grávida. Além de contar com o apoio de seu novo companheiro e do filho para enfrentar a situação, ela acredita no poder de cura da menina que espera.

4. Aquarius (2016) – Disponível via Netflix e Globoplay

Entre os filmes sobre câncer de mama encontra-se essa produção brasileira. Embora não tenha a doença como pano central, ela tem peso na história. Isso porque, ao mesmo tempo em que tenta manter seu apartamento, Clara está se recuperando de uma mastectomia. A personagem escolhe não fazer a reconstituição. Como resultado, o público tem contato com uma mulher forte, que luta por seus direitos mesmo enquanto refaz sua vida.

5. Graça e Coragem (2021) – Disponível via Netflix

A última sugestão entre filmes sobre câncer de mama é baseada em fatos. O longa-metragem conta a história de amor do filósofo-autor Ken Wilber e sua esposa Treya, na Califórnia (EUA) dos anos 1980. A obra acompanha desde o momento em que o casal se apaixona até o momento em que precisam enfrentar a doença que ameaça separá-los.