Caminhão invade e destrói casa em Mauá

A manhã foi de tensão para a idosa Sônia Maria Benedito, de 70 anos, que acordou nesta segunda-feira (2) de forma diferente. Um caminhão perdeu o controle e invadiu sua casa na manhã de ontem, na Rua Pasteur, 123, Vila Guarani, em Mauá, destruindo o muro, portão e jardins da idosa, que também foi atingida por entulhos. Segundo relata a moradora, o motorista prestava serviços de entrega de materiais de construção na rua acima, e se isentou da culpa, afirmando que o veículo não pertencia a ele.

“O caminhão veio de ré e minha casa fica abaixo do nível da rua. A rua a frente é uma descida, e o motorista foi entregar cimento em um prédio no endereço de cima, só que ele perdeu o controle, desceu de ré e caiu aqui na minha casa, caindo o muro”, afirma Sônia Maria. “Estava carregado de cimento e os funcionários passaram quase o dia inteiro retirando o material da minha casa, sendo que eu não podia sair no processo. Precisei do auxílio dos bombeiros”, finaliza.

A idosa conta que o acidente ocorreu por volta das 8h da manhã, quando ela ainda estava na cama, já que decidiu ficar mais uns minutos deitada devido ao mau tempo, porém, pouco tempo depois, ouviu o estrondo. A força do impacto derrubou parte da parede do quarto de Sônia Maria, machucando na cabeça e nas costas a idosa, atingida pelos entulhos. “Deu um galo na minha cabeça e minhas costas estão doendo, mas nada grave”, relata.

Apesar do baixo prejuízo em sua saúde, os custos serão altos no bolso. Além da queda do muro, do portão de ferro e de um pedaço da parede do quarto, a idosa teve toda sua estufa de flores danificada, já que estava montada na parte baixa da casa. Para reconstruir o que foi derrubado, Sônia Maria estima R$ 10 mil em gastos, valor longe da sua atual realidade.

“O motorista disse que o caminhão não estava no nome dele, então precisarei entrar com uma ação, por que como irei fazer?”, diz a idosa, que não sabe o nome da empresa, já que o funcionário não divulgou. “Não tenho condições financeiras de arrumar isso, porque não é um simples muro. O motorista arrebentou toda minha estufa e vários sacos de cimento jogados pela minha casa, além do portão de ferro. Quebrou tudo!”, desabafa a idosa.

Mesmo com o acidente, a idosa diz que vai continuar morando no local, já que conversou com um pedreiro para corrigir parte do problema. A construção de um novo muro, porém, dependerá de auxílio financeiro. Assim como Sônia Maria, o Diário tentou localizar os responsáveis pelo caminhão que causou o acidente, mas não os encontrou.