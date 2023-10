Chiquinho abafa acerto com MDB: ‘Ainda sigo no Avante’

O vereador licenciado e atual Secretário de Planejamento Urbano de Mauá, Chiquinho do Zaíra, minimizou a declaração do presidente nacional do MDB, deputado Baleia Rossi, sobre garantia de filiação dele à legenda. Ele admitiu sondagens da sigla, porém, declarou que segue como presidente municipal do Avante.

Nas últimas semanas, Chiquinho se reuniu com Baleia para discutir o cenário de Mauá. De acordo o político, sua filiação ao partido foi dialogada, mas ele ainda tem um período de tempo para cumprir no Avante. “Não me filiei, mesmo que quisesse eu ainda tenho prazo legal e janela para cumprir.”

Ainda segundo o secretário, a conversa com o Baleia abordou a possibilidade de Chiquinho assumir o comando do MDB em Mauá. “Ele me deu suporte, caso eu queira ser candidato a prefeito pelo partido”, comentou o secretário. “Tem bastante coisa acontecendo, mas não tem nada definido. Nós estamos conversando e discutindo internamente aqui, definindo reuniões e candidatos”, adicionou Chiquinho ao ser perguntado sobre sua permanência Avante.

O secretário ainda não definiu seu próximo destino, mas esclareceu que não desconsidera uma possível candidatura à Prefeitura de Mauá. “Não está descartado. Estou discutindo e conversando com o grupo”. O vereador já concorreu em outras duas eleições (2004 e 2008 ) para prefeito do município. Em 2008, foi para o segundo turno, perdendo para o petista Oswaldo Dias.

Chiquinho assumiu a Secretaria de Planejamento Urbano em janeiro. A pasta estava sendo comandada interinamente por Hélcio Silva (PT), que atualmente está no cargo de secretário de Meio Ambiente de Mauá e chefe de gabinete do prefeito Marcelo Oliveira (PT). O vereador licenciado diz que a relação com o atual chefe do Executivo da cidade está “tranquila” e “sossegada”.

Mesmo ainda com o futuro incerto, Chiquinho comenta que seu próximo plano no cenário político é montar a chapa de vereador. “Agora é aguardar e montar a chapa para definir as coisas mais para frente”, completou.