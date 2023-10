Pentágono tem valor equivalente a alguns meses de fornecimento de armas e assistência à Ucrânia

O Pentágono tem mais de US$ 5 bilhões restantes nos seus cofres para fornecer armamento e assistência de segurança à Ucrânia, mesmo depois de o Congresso ter recusado a incluir mais financiamento para a guerra no projeto de lei aprovado nos últimos dias para manter o governo aberto, disseram fontes do Pentágono.

A soma representa cerca de 12% do total de US$ 43,9 bilhões em assistência de segurança que os EUA enviaram desde a invasão da Rússia em fevereiro de 2022, deixando uma quantidade considerável de assistência de segurança ainda disponível. Entretanto, funcionários da administração disseram que não está claro quanto tempo esse dinheiro poderá durar.

Mas outro pacote de dinheiro que os EUA têm utilizado para um programa de longo prazo para remodelar as forças armadas da Ucrânia e torná-las mais compatíveis com as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia, está vazio, disseram fontes da administração.

Além do mais, uma conta usada para reabastecer o arsenal do próprio Departamento de Defesa dos EUA após o fornecimento de armas do país Ucrânia caiu agora para cerca de US$ 1,6 bilhão.