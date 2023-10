67 mil eleitores participaram da eleição para os Conselhos Tutelares da Região

Os Conselhos Tutelares do Grande ABC elegeram neste domingo (1), 65 novos representantes que vão exercer mandatos de três anos (2024-2027) nas 13 unidades localizadas na região – Santo André inaugurará mais um conselho em janeiro de 2024. (Veja integrantes eleitos na tabela ao lado)

Dos sete municípios, apenas Diadema não finalizou o processo de votação. O pleito foi adiado devido a um possível erro de programação nas urnas que permitia ao eleitor votar em todos os candidatos, em vez de apenas um, como é estipulado. As outras seis cidades realizaram a eleição sem nenhum contratempo.

No total, 67.954 eleitores participaram da votação na região, e escolheram seus representantes entre os 182 candidatos disponíveis. O município andreense elegeu o maior número de candidatos, com 20 no total. Em São Bernardo e Mauá foram escolhidos 15 representantes, e cinco conselheiros em São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Mauá foi o município com maior adesão à eleição, com 32.444 votos. Na sequência aparecem Santo André (20.236), São Bernardo (6.067) e São Caetano (3.929).

“O pleito foi realizado sem intercorrências. Algumas bocas de urna pontuais, mas foram registradas em ata, nada que ofendesse ou prejudicasse o processo. No geral, foi tudo dentro da normalidade”, destaca a diretora de Cidadania da Unidade de Assuntos Institucionais e Comunitários de Santo André, Regina Célia César.

O Conselho Tutelar é um órgão independente, composto por cinco integrantes, eleitos pela comunidade para promover, garantir e fiscalizar o direito das crianças e dos adolescentes.

A atuação dos conselheiros está ligada diretamente ao recebimento de denúncias e ações de fiscalização. Eles recebem queixas de situações de violência, negligências, maus-tratos, exploração sexual, entre outros, e busca supervisionar todos os entes de proteção (Estado, comunidade e família).

DIADEMA

Diferentemente do que foi publicado na edição de ontem no Diário, na eleição de Diadema os munícipes votam em um conselheiro e não dois, como foi divulgado.