Polícia faz operação contra furto de fios de cobre em Santo André

A Polícia Civil de Santo André deflagrou na manhã desta segunda-feira uma operação contra o furto de cabos de cobre no município. Policiais do 5° DP (Distrito Policial) cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa de um dos indiciados, Wesley Gomes dos Santos, no Jardim Santa Barbara, na zona leste da Capital. O suspeito foi conduzido até a delegacia, onde prestou depoimento.

Segundo o delegado titular Matheus Rezende Dias, o indivíduo confessou o envolvimento no furto de 200 metros de fios de fiação subterrânea de cobre na Rua das Conchas, na Vila Lucinda, da empresa de telefonia Vivo, que registrou um BO (Boletim de Ocorrência), após reclamações de usuários sobre o interrompimento do serviço.

O crime aconteceu no dia 26 de julho, onde Wesley e mais dois homens, flagrados por câmeras de segurança de residências próximas, estavam uniformizados com camisas azuis da empresa TIM. Os indivíduos são funcionários da empresa FFA Infraestrutura e Serviços LTDA, que presta serviços para a companhia de telecomunicações.

Para o crime, os suspeitos utilizaram um veículo oficial da empresa, um Fiat Mobi identificado com o logo da TIM, e um Volkswagen Kombi com escadas sobre o teto, ambos veículos na cor branca. Foi desta maneira que a polícia identificou Wesley, após solicitar à companhia o nome do motorista do automóvel.

À polícia, Wesley afirmou que o grupo vendeu os itens furtados por R$ 14 mil. Além deste caso, o investigado confessou a participação em mais uma ocorrência envolvendo furto de cabos de cobre na cidade. Após o depoimento, ele foi indiciado por furto qualificado e associação criminosa, e foi liberado em seguida.

O delegado responsável pelo caso, Matheus Rezende, explicou que a investigação foi iniciada por conta do alto volume de ocorrências envolvendo roubo e furto de fiação de cobre em Santo André e no corredor ABD. Segundo o policial, de julho até o começo de setembro, 15 registros foram formalizados, e o inquérito foi aberto após o caso registrado na Vila Lucinda.

“Além do depoimento, o telefone do Wesley foi apreendido. No aparelho, encontramos diversos grupos no WhatsApp relacionados à prática deste tipo de crime. Essa quadrilha realizava serviços de manutenção pela TIM, e aproveitava para cometer os crimes, em Santo André, na Capital, e possivelmente em outros municípios do Grande ABC”, aponta Rezende.

“A investigação continua e agora temos mais três nomes apontados como membros dessa quadrilha especializada em furtos de fiação de cobre, inclusive do suposto líder do grupo”, finaliza o delegado.

Procurada, a TIM não quis se manifestar sobre o assunto. Já a FFA Infraestrutura e Serviços LTDA não atendeu as ligações da equipe de reportagem.

Conforme mostrou o Diário no mês passado, o corredor ABD registra, em média, duas ocorrências de roubo ou furto de fios e cabos, segundo dados da Next Mobilidade, empresa que opera o sistema de trólebus entre as zonas Sul e Leste da Capital, passando por Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá.