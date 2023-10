Super Vôlei Sto.André recebe Suzano pelas quartas do Paulista

Começa nesta terça-feira à noite as quartas de final do Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. O Super Vôlei Santo André recebe o Suzano às 19h30, no Ginásio Laís Elena, no Complexo Pedro Dell’Antonia, com entrada gratuita. A partida de volta será na próxima quinta-feira (5), em Suzano.

O time da região chega a esse jogo como a pior campanha da primeira fase, com apenas uma vitória e cinco derrotas (o regulamento do Paulista de Vôlei prevê que todos se classifiquem, definindo apenas os confrontos da fase seguinte). Já o Suzano, foi o segundo melhor colocado com quatro vitórias e duas derrotas.

Mesmo com esse retrospecto, o treinador andreense Marcelo Madeira, acredita que é possível surpreender. “Estamos trabalhando forte para melhorar o sistema defensivo. Acredito que se neutralizarmos a posse deles (Suzano) sacando melhor, podemos vencer”. E complementa fazendo um apelo ao torcedor. “Compareça ao ginásio porque vocês (torcedores) verão um time aguerrido, lutando até o fim pela vitória”, conclui.