Diadema lança sistema de cadastro habitacional

A Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano de Diadema lança hoje a plataforma CadHab (Cadastro Habitacional de Diadema), com o objetivo de reunir os dados de todas as famílias que têm interesse em adquirir uma unidade habitacional. Segundo Paço, a ferramenta permitirá à administração municipal traçar um panorama real e fiel da demanda habitacional da cidade.

“Diadema passou muitos anos sem olhar com seriedade para a questão habitacional, mas sempre tivemos os movimentos muito organizados e engajados na questão da moradia. O governo atual, com essa iniciativa, vai fortalecer ainda mais o acesso à moradia”, avisou o secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Ronaldo Lacerda.

O cadastro vai reunir dados básicos como nome, endereço, situação atual da moradia e renda familiar. Nesta primeira fase, podem se cadastrar famílias com renda total (a soma do rendimento de todas as pessoas que moram na mesma casa) de até seis salários mínimos. O prazo para cadastro é entre os dias 3 e de outubro e 10 de novembro.

O secretário destacou que criar sistema para que as pessoas possam se cadastrar pela internet é também uma forma de tratar as pessoas que vão se cadastrar com humanidade desde o primeiro momento, evitando a formação de filas e transtorno para os moradores. Haverá, em equipamentos públicos que dispõe de computadores com acesso à internet, auxílio para o cadastro de quem não conseguir fazer sozinho.

“Com esses dados a gente vai poder dimensionar qual é a nossa demanda por novas unidades, por regularização fundiária, por intervenções de melhoria das habitações, para que possamos desenvolver e apresentar projetos para captação de recursos”, explicou Lacerda. O site para cadastro das famílias é o https://cadhab.diadema.sp.gov.br.