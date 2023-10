Influenciadora morre aos 21 anos após ser perseguida e baleada em Teresina, Piauí

A influenciadora digital Samya Silva foi morta a tiros em Teresina, no Piauí, após ser perseguida por dois homens em uma moto na avenida João XXIII, no bairro São Cristóvão, na tarde do último domingo, 1º.

Segundo a TV Clube, afiliada da Globo, ela estava saindo de um clube ao lado de duas amigas quando o crime ocorreu. Os criminosos teriam disparados ao menos seis tiros contra Samya, que foi baleada e morreu no local.

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Piauí. Até o momento, as autoridades ainda não sabem qual teria sido a motivação do crime. Os assassinos fugiram após a ação e ainda não foram identificados.

A influenciadora, que também era conhecida como Samynha Silva, tinha 21 anos e acumulava mais de 50 mil seguidores no Instagram. Ela postava fotos sobre seu dia a dia e divulgava uma plataforma de apostas online.

Yrla Lima, amiga de Samya e também influenciadora digital, estava com ela no momento do crime. Nos stories do Instagram, ela divulgou um vídeo em que mostra um celular que foi supostamente atingido por uma das balas disparadas pelos criminosos.

O Estadão entrou em contato com a Polícia Civil do Piauí, mas não obteve retorno até o momento.