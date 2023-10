Região pressiona Capital e Estado para delimitarem Polo de Capuava

Durante seminário realizado pela Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC na manhã desta segunda-feira, lideranças políticas da região voltaram a falar sobre a institucionalização do Polo Petroquímico de Capuava. Figuras como os deputados estaduais Ana Carolina Serra (Cidadania), Luiz Fernando Teixeira (PT) e Rômulo Fernandes (PT) cobraram da prefeitura da Capital e do governo do Estado medidas para fortalecer o complexo industrial.

“Nós sabemos da importância que o Polo Petroquímico tem para o Grande ABC e precisamos do diálogo com todas as esferas, tanto do poder público, que engloba os governos federal, estadual e municipal, quanto da iniciativa privada e representantes dos trabalhadores”, disse Ana Carolina, durante a atividade na Braskem.

Um dos principais pedidos dos parlamentares é que o governo do Estado, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a prefeitura de São Paulo, sob o comando de Ricardo Nunes (MDB), façam decretos para delimitar a área do Polo Petroquímico, reconhecendo o espaço como complexo de indústrias do setor químico. A medida já foi feita, em 2022, pelos prefeitos de Santo André, Paulo Serra (PSDB), e de Mauá, Marcelo Oliveira (PT).

“Estamos trabalhando para que São Paulo possa reconhecer o Polo Petroquímico e estabeleça em seu Plano Diretor que não podem chegar novas moradias verticais ao entorno do Polo, porque é muito difícil a convivência de indústria e habitação”, declarou Luiz Fernando, que também é presidente da Frente Parlamentar em Apoio à Indústria Química e Farmacêutica na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

A construção de moradias no entorno do complexo industrial já foi alertada pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A entidade levou essa pauta para a reunião ordinária do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo na semana passada.

“A prefeitura de São Paulo está alterando a lei de zoneamento depois de uma alteração no Plano Diretor. Aqui há uma Zeis (Zonas Especiais de Interesse Social) 2, que é uma área que pode ser adensada ao lado do Polo Petroquímico. Nós temos que mudar essa possibilidade de ter um adensamento ao lado de uma área que, inclusive, pode oferecer risco à essa população”, disse o secretário executivo do Consórcio, Mário Reali.

Os decretos assinados por Paulo Serra e Marcelo Oliveira também estabeleceram a criação do Comitê Gestor de Governança do Polo Petroquímico, que ficou responsável por coordenar de maneira integrada novas políticas públicas de promoção e apoio à operação do local. O grupo, composto por 17 integrantes, conta com representantes dos governos municipais, da sociedade civil e de associações, e tem como objetivo realizar políticas de zoneamento urbano nas áreas do entorno.

“Eu acho que falta governança na indústria química nacional. Esse comitê é um exemplo de governança, e é uma semente do Grande ABC, que eu espero que frutifique no estado de São Paulo e em todo o Brasil. Estamos em busca desse decreto estadual, porque o municipal é frágil. Quando troca o prefeito, pode ser derrubado”, comentou Francisco Ruiz, diretor executivo do Cofip-ABC (Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC).