Sicco é mais um a dar o tom para Morando

A entrevista dada pelo secretário de Assistência Social de São Bernardo, André Sicco, indicando que avalia ser o melhor caminho o prefeito Orlando Morando (PSDB) apresentar o deputado federal Alex Manente (Cidadania) como candidato governista à sucessão foi o comentário nas rodas políticas da cidade. Até pelo fato de ser o segundo secretário a, publicamente, defender essa estratégia. Tem crescido, dentro do governo, que uma união de forças evitaria uma guerra política no município a ponto de abrir espaço para a volta do PT. Interlocutores de Morando dizem que esse cenário - pró-paz e menos bélico - tem sido quase que sistematicamente colocado à mesa nas conversas políticas.

Conversa

Por falar no deputado federal Alex Manente (Cidadania), que costura sua candidatura à Prefeitura de São Bernardo na eleição do ano que vem, o parlamentar recebeu em seu escritório político o vereador Paulo Chuchu (PRTB). “Uma conversa produtiva sobre São Bernardo”, comentou Alex.

Medalhão

Diferentemente de São Bernardo, onde o PT decidiu lançar o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira como candidato à Prefeitura - será a primeira vez que o petista tentará o Paço -, em Osasco o partido resolveu apostar em um quadro já conhecido da cidade: o deputado estadual Emidio de Souza será o prefeiturável da legenda na eleição do ano que vem.

Reeleição

Em Santo André, Aline Prado foi reeleita para o Conselho Tutelar da cidade. Aline é filha de consideração do ex-prefeito Carlos Grana (PT) e foi casada com o ex-vereador Willians Bezerra (PT), que hoje milita no PT da Baixada Santista.

Queda de cavalo

O vereador Rato Teixeira (PTB), de Ribeirão Pires, ficou uma semana de molho depois de um acidente com cavalo - ele caiu e machucou a perna direita. “Estava competindo com o cavalo e ele caiu em cima da minha perna. Infelizmente, o risco faz parte de qualquer esporte. Foram oito lugares fraturados e tive que passar por uma cirurgia”, comentou o parlamentar.

Expectativa e frustração – 1

Já em Rio Grande da Serra, o clima era de expectativa para o uso da tribuna por parte do vereador Marcelo Akira (Podemos), após uma semana intensa - foi agredido com um amigo do ex-prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania), proferiu falas machistas contra a prefeita Penha Fumagalli (PSD) e brigou com colegas da casa. Porém, quem estava acompanhando pelas redes sociais a sessão na última quarta-feira se frustrou: a transmissão foi interrompida justamente na fala de Marcelo.

Expectativa e frustração – 2

A direção da Câmara de Rio Grande da Serra alegou falha técnica para a queda da transmissão da sessão pelos canais oficiais. Quem esteve presente aos trabalhos diz que o tom da fala de Marcelo Akira foi mais ameno.

Visita

Secretário de Esportes e vereador licenciado em São Bernardo, Alex Mognon (PSDB) visitou a Redação do Diário nesta segunda-feira.