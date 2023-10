Sardano confirma candidatura a prefeito e mudança de partido

Líder do governo Paulo Serra (PSDB) na Câmara de Santo André, o vereador Edson Sardano (PSD) pretende se filiar ao Novo para sair como candidato a prefeito na eleição do ano que vem. Ao Diário, ele confirmou estar tentando a mudança de partido e que terá candidatura independente.

“Minha candidatura é independente, mas em total sintonia com Paulo Serra. Não serei apenas mais um candidato ao Paço, serei também opção a mais para dar continuidade ao governo atual, com olhar mais pessoal e com foco na prestação de serviços”, declarou.

Sardano foi convidado para ingressar ao Novo em 2020, mas, devido ao compromisso assumido pelo apoio à reeleição de Paulo Serra, permaneceu no PSD. Agora, o partido reafirmou o convite via o senador Eduardo Girão, líder da bancada do Novo no Senado.

“Não podemos deixar a Prefeitura cair nas mãos da esquerda novamente, já sabemos o que acontece. O partido Novo vai oferecer ao eleitor de Santo André a melhor opção antiPT com o coronel Sardano e, assim, daremos continuidade ao bom trabalho que o Paulo Serra prestou aos andreenses”, comentou o diretor regional da sigla, Paulo Proieti.

Coronel reformado da Polícia Militar, Sardano foi reeleito em 2020 ao terceiro mandato consecutivo de vereador, obtendo 3.880 votos. Ele exerceu o posto de secretário de Segurança durante boa parte dos dois mandatos de Paulo Serra. Quando retornou à Câmara, em setembro do ano passado, cogitou se candidatar para a presidência do Legislativo, mas encontrou articulação estruturada em torno de Carlos Ferreira (Republicanos), eleito para comandar a casa.

Mesmo sendo o líder do governo tucano na Câmara, Sardano disse que ele mesmo informou ao prefeito sobre o seu desejo de ter uma candidatura independente no ano que vem. “É uma preocupação a menos para ele. Vou ter a minha candidatura, independente de quem seja o escolhido para a sucessão dele. Assim, Santo André terá dois ótimos nomes para continuar o trabalho do Paulo Serra.”