PSDB se reconectará com a história, diz Paulo Serra

Prefeito de Santo André e tesoureiro nacional do PSDB, Paulo Serra acredita na reconstrução da força da legenda – que governou o País entre 1995 e 2002 e administrou o Estado de São Paulo de 1995 a 2022 –, apontando que a sigla tem condição de assumir protagonismo como alternativa à radicalização entre PT e o bolsonarismo. Porém, apontou que esse processo depende da “reconexão” do PSDB com sua história.

“O PSDB precisa ser reconhecido como formulador de políticas públicas, de partido que pensa o Brasil, que se contrapõe ao Lulopetismo de forma positiva. É preciso se reconectar, e vamos fazer isso, em um processo de médio e longo prazos. Temos um projeto audacioso de reconexão com a nossa história e, assim, vamos conseguir alçar voos grandes novamente”, comentou Paulo Serra, em entrevista ao podcast Política Real.

O chefe do Executivo andreense admitiu que a legenda perdeu protagonismo e força diante de falta de um discurso claro entre o que ele classifica como “radicalização” de PT e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele cita derrotas simbólicas – como em São Paulo – e a redução da bancada federal como exemplos de equívocos na condução do partido.

“Em momento de crise eu vejo como oportunidade. Acho que vivemos um bom momento de reconstrução, legítima, retornando às bases do PSDB. Vamos começar do jeito certo”, ponderou Paulo Serra, elogiando o trabalho do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como presidente nacional. “Estou com esse grupo porque quero fazer parte do projeto de reconstrução do PSDB. E faço isso não só pelo PSDB, mas para que as pessoas tenham alternativa, para que as pessoas possam ver que existe vida inteligente longe dos extremos. Posso ser um grão de areia nesse debate, mas sei que sou um prefeito de cidade importante, sou prefeito mais votado do PSDB em atividade, é uma marca, que quero utilizar, dentro da minha disposição, a fazer esse projeto (de reconstrução) dar certo.”

Paulo Serra afirmou que outra fase dessa reconstrução passa pela eleição de 2024, quando o partido pretende apresentar quadros de peso ao eleitor, sobretudo no Interior do Estado. “Teremos nomes importantes no Grande ABC, com a federação (PSDB-Cidadania) apresentando candidatos fortes em ao menos cinco cidades, o Barjas Negri (ex-deputado) como candidato a prefeito em Piracicaba, o Fernando Fernandes em Taboão da Serra. Sei que perdemos prefeitos, mas, neste caso, o qualitativo é mais importante que o quantitativo”, avaliou. “Não tenho nada contra o governador Tarcísio (de Freitas, Republicanos), nossa bancada tem ajudado. Mas vamos nos reconectar e fazer o PSDB protagonista novamente.”

‘Não há guerra onde 99% estão do mesmo lado’

Ao podcast Política Real, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), minimizou o imbróglio com relação à direção nacional do partido. No mês passado, o prefeito Orlando Morando (PSDB) conquistou liminar na Justiça para forçar a realização de convenção nacional do tucanato, contestando a recondução do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, como presidente. Segundo ele, não há guerra no partido.

“Partido está em paz. Não tem disputa. Temos 99% do partido de um lado e 1% querendo prejudicar. Para mim, isso não é guerra”, citou Paulo Serra. “Vejo essa questão (liminar obtida por Morando) como uma vitória de Pirro (cujo preço é maior do que a própria vitória), mas inócua, porque as convenções estão marcadas para novembro. O estatuto delibera que, inicialmente, as convenções sejam municipais em cidades com menos de 200 mil habitantes, depois das cidades com mais de 200 mil habitantes, depois os diretórios estaduais e, só então, o diretório nacional. Esse calendário está em curso”, lembrou o tucano andreense.

Ainda com relação a Morando, mas sem citar o nome do prefeito são-bernardense, Paulo Serra disse acreditar na permanência do correligionário nas fileiras partidárias, mas admitiu que o acirramento provocado por Morando alimenta especulações.

“Acho que tem muito mais ligação com as atitudes negativas de queimar pontes dentro do PSDB, com ataque, termos até de baixo calão, com ex-presidentes do partido, contra a bancada federal. Não dá para falar que a bancada federal resolve tudo no vinho e em restaurante de Brasília. Não é nível do partido como o PSDB. Ele tem queimado pontes com muita gente, com ex-presidentes, deputados. Todos os governadores estão na executiva atual. Ele tem partido para a agressão, que não é saudável”, afirmou.