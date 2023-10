Clima tenso! Ben Affleck e Jennifer Lopez são clicados durante momento de discussão

Como você havia acompanhado aqui no ESTRELANDO, um dos casais mais falados do momento, Ben Affleck e Jennifer Lopez, estariam com alguns problemas relacionados à ex-esposa do ator, Jennifer Garner. Segundo a revista Closer, a cantora não teria curtido as fotos do ex-casal juntos.

De acordo com uma fonte da revista, Lopez estaria brava ao ver fotos de Jennifer Garner e Affleck próximos enquanto estavam com as crianças. E parece que o clima está tenso mesmo! No último final de semana, o casal foi flagrado durante um momento caloroso.

Segundo o fotógrafo do The Grosby Group, responsável pelos cliques, o ator gesticulava com as mãos enquanto falava com a mulher. No registro, JLo fazia caras e bocas, dando a entender que não estava gostando da conversa. Vale lembrar que, recentemente, o casal comemorou um ano de casados.