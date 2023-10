Dulce María se declara ao Brasil: - É como uma casa, uma família

Olha ela! A cantora e atriz mexicana Dulce María decidiu abrir o coração ao Brasil durante uma entrevista à revista Rolling Stone. Atualmente, ela está em turnê com à Soy Rebelde Tour, com o grupo RBD, que conta com mais de 65 shows esgotados nos Estados Unidos, Colômbia, México e Brasil.

Animada com tudo que está acontecendo e com o sucesso da turnê, Dulce abriu o coração ao falar do Brasil e dos fãs brasileiros:

- Brasil é como uma casa, uma família, é algo muito intenso. Sei que as pessoas esperariam que estivéssemos um ano inteiro em cada canto do Brasil, mas é muito difícil. Só de conseguirmos dobrar a logística para fazer a turnê de quatro meses e encaixar em nossas vidas... Sempre tem uma bandeira [do país] em todo show.

Apaixonada pelo Brasil, Dulce também falou sobre sua parceria com Kevin O Chris:

- Tive a grande honra e o prazer de cantar com Kevin o Chris. É uma loucura e eu adoro que estejam funcionando as músicas colombianas, mexicanas, brasileira, de muitos estilos.

Além do funkeiro, a mexicana relembrou com carinho de Marília Mendonça e da parceria com a eterna rainha da sofrência, que morreu em novembro de 2021.

- Ter cantado com ela pra mim foi uma honra, ter conhecido ela, ainda que sem conhecê-la fisicamente, conhecer sua história, cantar em espanhol com ela.