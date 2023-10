Incentivada pela família de Faustão, Eliana anuncia que é doadora de órgãos: Corrente do bem

Eliana fez um importante comunicado nesta segunda-feira, dia 2, em suas redes sociais. A apresentadora contou que, incentivada a falar sobre o assunto por Luciana Cardoso, mulher de Fausto Silva, e por João Silva, filho do apresentador, se declarou doadora de órgãos.

- Boa tarde! Estou passando aqui para dizer que estou entrando em uma corrente do bem e você também pode fazer o mesmo. Uma corrente do bem para doação de órgãos. Eu sou doadora de órgãos e de tecidos porque eu acredito que a vida continua e a melhor maneira de continuar é você dando esperança ou chance de vida para quem precisa. Quero fazer parte dessa corrente do bem, contou Eliana.

Além disso, a loira convidou mais celebridades para participar da correte. Chris Flores, Rogério Flausino e Leandro Hassum foram os colegas marcados pela apresentadora. Vale lembrar que a família de Faustão se engajou em uma campanha para incentivar as pessoas a se tornarem doadoras após o apresentador ser submetido a um transplante cardíaco 19 dias após ter entrado na fila de espera do SUS.