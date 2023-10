Após Cleo revelar não ter memórias de infância com Fábio Jr., cantor comemora aniversário da filha com lindo vídeo: Muito orgulho

Fábio Jr. usou as suas redes sociais para comemorar mais um ano de vida da sua filha Cleo, fruto do antigo relacionamento do cantor com Gloria Pires. No feed do seu Instagram, o artista compartilhou um vídeo com diversos momentos ao lado da herdeira e abriu o coração.

Filhotaaa! Quando você ainda estava vindo, eu só imaginava como seria ter você aqui e como eu disse nessa letra: Você veio com a máxima poesia no olhar, veio com tudo, com a sina do brilho do sol, tão linda e tão bem vinda!, começou ele.

Em seguida, Fábio Jr. não escondeu o orgulho que sente da filha, que completou 41 anos de idade:

Parabéns filha! Te amo muitão! Tenho muito orgulho de você, viu?! Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te oriente sempre. Papai Fábio.

Vale pontuar que a publicação poucos dias após Cleo relembrar da relação do pai com a sua mãe. Durante uma conversa na segunda temporada do programa Luana é de Lua (E! Enterteiment), a cantora revelou não ter muitas memórias de infância com o pai, além de ter pegado pavor dele durante um tempo.