Venezuela: oposição rejeita proposta de órgão eleitoral para adiar eleições primárias

A comissão encarregada de organizar as eleições internas da oposição venezuelana rejeitou, nesta segunda-feira, 2, a proposta do órgão eleitoral do país de adiar por quase um mês essas primárias, marcadas para 22 de outubro, nas quais os principais partidos da oposição elegerão um único candidato que enfrentará Nicolás Maduro no pleito presidencial de 2024.

A comissão indicou, em comunicado, que, após duas reuniões de consulta para avaliar a proposta do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) com os 13 pré-candidatos, concordou em "manter a data devido ao seu significado e relevância para o sucesso do processo". "

Na semana passada, a CNE apresentou aos opositores de Maduro a proposta de adiar as primárias por 28 dias sob o argumento de facilitar o apoio técnico e logístico à votação aberta a mais de 20 milhões de venezuelanos inscritos nos registros eleitorais.

A CNE também propôs aumentar o número de centros de votação para 4 mil, para facilitar a participação dos cidadãos, e recomendou que a votação e a apuração fossem automatizados para "garantir a transparência"".

No seu comunicado, os organizadores das primárias recordaram que a CNE - onde os aliados de Maduro são majoritários há mais de duas décadas - só aprovou há duas semanas o pedido de apoio logístico apresentado pelos líderes da oposição no dia 5 de junho.