Companheira de Kayky Brito posta foto com os filhos e recebe carinho dos internautas após vídeo comprometedor do ator

Alerta de fofura! Tamara Dalcanale decidiu atualizar as suas redes sociais com um clique especial ao lado dos três filhos, Kael, fruto do relacionamento com Kayky Brito, e Felipe e Carolina, herdeiros do antigo relacionamento da jornalista.

No feed do seu Instagram, a companheira de Kayky Brito surgiu sorridente ao lado dos pequenos e, na legenda, sem citar nomes, lembrou de forma indireta do seu parceiro e pai do seu filho.

Com meu mundo quase completo!, escreveu ela. Vale pontuar que a publicação ocorreu momentos antes do vídeo comprometedor de Kayky viralizar nas redes sociais. Nas imagens, o ator está aparentemente alterado e conversando com uma mulher.

Através dos comentários, Tamara recebeu diversas mensagens de carinho e apoio dos internautas, que também repararam na suposta falta de acolhimento por parte da família do ator.

Fico muito triste de ver a falta de acolhimento da família do Kayky com você, escreveu uma.

Querida, você fez sua parte, cuidou do pai do seu filho. Ele precisa amadurecer muito pra ser o homem que espera, opinou uma segunda.

Desejo que agora ele passe a te valorizar mais e aja como homem casado e pai de família, comentou uma terceira.

