Grande ABC tem saldo positivo de 4.217 postos de trabalho em agosto

O Grande ABC fechou o mês de agosto com saldo positivo de 4.217 postos de trabalho com carteira assinada, fruto de 36.449 admissões e 32.232 demissões. Os números são do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado na tarde desta segunda-feira (2) pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O melhor resultado do período foi obtido por São Bernardo, com 1.601 registros (11.956 contratações e 10.355 demissões), seguida por São Caetano, com 830 postos (5.853 admissões e 5.023 cortes), com Santo André em terceiro com 766, sendo 11.238 contratações e 10.472 cortes.

Mauá fechou o mês com 522 vagas de saldo (3.035 contratações e 2.513 demissões), depois veio Diadema, com 522 (3.533 contratações e 3.157 demissões). Ribeirão Pires encerrou o oitavo mês do ano com 88 postos (741 admissões e 653 cortes) e Rio Grande da Serra teve 34 postos gerados, com 93 admissões e 59 cortes.